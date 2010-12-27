На кожну тисячу українців припадає 5 інфікованих гепатитом С

В наступному році держава планує взяти під свій контроль проблему вірусних гепатитів.

Як повідомили УНІАН у Всеукраїнській громадській організації «Зупинимо гепатит», уряд та громадські організації продовжують роботу над ухваленням Концепції Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року. Її прийняття дозволить перейти до наступного етапу - розробки відповідної загальнодержавної програми.

Як зазначають у ВГО “Зупинимо гепатит”, про загрозу епідемії вірусних гепатитів в Україні на державному рівні почали активно говорити лише нещодавно. Адже офіційна статистика не відображала реальних показників захворюваності. В організації нагадують, що згідно з постановою уряду від 21.02.2001 р. №157 "Про деякі питання реєстрації, обліку та звітності по інфекційним хворобам" статистично обраховувались переважно гострі форми гепатитів з жовтяницею. В результаті форми вірусного гепатиту С без виражених клінічних проявів не фіксувалися, хоча вони становлять майже 85% всіх випадків хвороби.

За науковими підрахунками, дійсна кількість захворювань на гострий гепатит В в Україні у 5-6 разів перевищує дані офіційної статистики: на 1 зареєстровану форму гепатиту В припадає 5-6 безжовтяничних, а кількість носіїв цього вірусу в державі перевищує 1 млн. осіб.

Набагато складніша ситуація спостерігається з захворюваністю на гепатит С, для якого притаманний безсимптомний перебіг з подальшим розвитком хронічного процесу. За результатами вибіркового моніторингу груп ризику, інфікованість вірусом гепатиту С серед деяких з них значно перевищує середньосвітові показники і досягає 40-60%. Скринінгові ж дослідження на державному рівні взагалі ніколи не проводились.

Після визнання проблеми вірусного гепатиту С на державному рівні, на підставі наказу МОЗ від 02.06.2009 р. №378 з червня 2009 р. почалася реєстрація хронічних форм хвороби.

Свою частку в актуалізацію проблеми вірусних гепатитів почали активно вносити пацієнтські організації. Так, Всеукраїнська громадська організація «Зупинимо гепатит» не лише брала безпосередню участь в розробці антигепатитної Концепції, а й провела скринінгові дослідження у кількох великих містах України. Як засвідчили перші результати, на кожні 1 000 українців припадає 5 інфікованих гепатитом С.

В організації зазначили, що досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов`язаних з гепатитами В і С, необхідно забезпечити своєчасну профілактику, діагностику, реєстрацію та лікування хворих шляхом об`єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості. Саме це і має забезпечити прийняття Концепції, а згодом і програми боротьби з вірусними гепатитами в Україні. Наразі Концепція перебуває на затвердженні в Кабінеті міністрів України.