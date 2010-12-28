Справа Ходорковського - символ ситуації з правами людини в РФ

Президент Європейського парламенту Єжі БУЗЕК вважає, що справа російського бізнесмена Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО стала символом ситуації з правами людини в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в його коментарі, поширеному після рішення Хамовницького суду про визнання М.ХОДОРКОВСЬКОГО винним у другій справі.

«Справа М.ХОДОРКОВСЬКОГО стала показовим символом систематичних проблем у верховенстві права, ситуації з правами людини в сьогоднішній Росії», - заявив Президент Європарламенту.

Він ще раз висловив свою солідарність з М.ХОДОРКОВСЬКИМ і його сім`єю.

При цьому Є.БУЗЕК закликав до того, щоб Росія поважала чітке розділення влади на судову, виконавчу і законодавчу.

«Тільки тоді порядок денний модернізації, який так сильно просуває Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ, має шанс стати реальністю», - наголосив Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Хамовницький суд Москви визнав М.ХОДОРКОВСЬКОГО і Платона ЛЕБЕДЄВА винними в розкраданні нафти в дочірніх компаніях «ЮКОСа» з метою особистого збагачення.

Прокуратура вимагає засудити обвинувачених до 14 років позбавлення волі.