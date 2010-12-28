Письменники заступилися за екс-кандидата в Президенти Білорусі Некляєва

Національна спілка письменників України заявляє про підтримку екс-кандидата в Президенти Білорусі, відомого білоруського поета Володимира НЕКЛЯЄВА, який 19 грудня був жорстоко побитий та переміщений з лікарні до слідчого ізолятора Комітету державної безпеки Білорусі.

Про це УНІАН повідомив голова Національної спілки письменників України, народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

”Ми обурені взагалі - це все ж таки наші сусіди слов`янського світу... Нам здавалося, принаймні, що ЛУКАШЕНКО вже якось з Росією нібито проявив свою незалежність, ніби проявив свій характер і нам думалося про те, що Білорусь починає приєднуватися до європейського світу. Ніхто не чекав такого зухвалого випаду проти своїх громадян, особливо проти своїх суперників. Для мене це була несподіванка”, - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, важно пояснити дії білоруської влади, враховуючи, що чинний Президент переміг за результатами виборів. ”Було там фальшування, чи ні - не знаю, я не був там, але перемога була за ним. Для чого йому було так робити з НЕКЛЯЄВИМ? Ми, звичайно, виступили на його підтримку. Ми його дуже добре знаємо, це наш друг. Це дійсно знаковий письменник і сильна особистість. Він тривалий час був поза Білоруссю. Змушений був покинути Білорусь саме через те, що ЛУКАШЕНКО тоді його дуже сильно тиснув і він, якщо я не помиляюсь, жив рік у Фінляндії. Ну і вирішив йти у Президенти. Він програв. Але, звичайно, так поводитися з ним - це просто варварство, це дикість. Через це промовчати ми не могли”, - пояснив він.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, Національна спілка письменників України звернулася до міжнародного форуму спілок письменників ”Слово без кордонів” із закликом підтримати В.НЕКЛЯЄВА. ”Ми звернулися до Туреччини, до Азербайджану. Ми звернулися до поляків. Відреагували Чехія та Словаччина, Чорногорія та ще ряд країн. Ми звернулися до всіх учасників нашого форуму ”Слово без кордонів”, - повідомив голова Національної спілки письменників України.

Як повідомляв УНІАН, В.НЕКЛЯЄВ був жорстоко побитий під час руху колони на Жовтневій площу Мінська, де планувалося проведення мітингу після закриття виборчих дільниць з виборів Президента Білорусі 19 грудня. Того ж дня він був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги з тяжкою черепно-мозковою травмою, проте звідти його було перевезено до слідчого ізолятора КДБ.

Його адвокат Тетяна СИДОРЕНКО звернулася зі скаргою до Генеральної прокуратури Білорусі про порушення прав затриманого на захист, проте, поки що ніхто на це не відреагував.

Деякі білоруські Інтернет-ресурси повідомляли про нібито смерть В.НЕКЛЯЄВА, але влада не підтверджує це і не спростовує. За цей час влада жодного разу не дозволила його адвокату Т.СИДОРЕНКО зустрітися зі своїм підзахисним.