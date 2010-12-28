За рік у світі загинуло більше сотні журналістів

Як мінімум 105 журналістів було вбито протягом 2010 року в 33 країнах світу при виконанні своїх службових обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила неурядова громадська організація Press Emblem Campaign, що знаходиться в Женеві.

За даними організації, минулий рік став не таким «похмурим», як 2009-й, коли в світі загинуло 122 журналісти, здебільшого внаслідок актів насильства у Філіппінах після виборів.

Разом з тим, у 2010 році загинуло більше журналістів, ніж у 2008 році, коли при виконанні обов`язків було вбито 91 журналіста.

В цілому за 5 останніх років, за даними організації, було вбито 529 журналістів.

Найнебезпечнішими країнами для журналістів у 2010 році стали Мексика і Пакистан (по 14 убитих представників ЗМІ). На третьому місці щодо небезпеки став Гондурас (9 убитих журналістів), а на четвертому – Ірак (7 убитих представників ЗМІ).

Серед найбільш небезпечних країн 2010 року також Філіппіни (6 убитих), Росія (5) і Колумбія (4).