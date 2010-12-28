Опозиційного активіста катують у білоруській в’язниці

Опозиційний активіст у Білорусі і кандидат у президенти на президентських виборах 19 грудня Андрій САННІКОВ був підданий катуванню під час утримання у в’язниці.

Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Адвокат А.САННІКОВА повідомив правозахисникам, що у його підзахисного зламані ноги і що за тим, як він говорить та тримається, можна ідентифікувати можливі пошкодження головного мозку. Він потребує невідкладної медичної допомоги.

Amnesty International нагадує, що А.САННІКОВ був поранений, коли міліція розганяла акцію протесту проти фальсифікації виборів, що були зафіксовані в ході президентських виборів 19 грудня. За словами очевидців, він зазнав нападу з боку міліції, що збила його з ніг та неодноразово стрибала на нього, важко поранивши ноги. Друзі намагалися відвезти його до лікарні, проте машина була зупинена міліцією, А.САННІКОВА витягнули з машини та заарештували. Свідки стверджують, що на той момент в нього не було помітних пошкоджень голови. Його дружина, Ірина ХАЛІП, яка їхала у машині із ним, отримала удар в обличчя і була заарештована.

Адвокату А.САННІКОВА дозволили відвідати його у в’язниці вечором 20 грудня. Згідно зі словами адвоката, його підзахисний отримав нові порізи і синці на руках, обличчі і голові, він не міг стояти і ледве рухався. Нові рани чітко свідчать про те, що А.САННІКОВ був побитий, перебуваючи під вартою. Адвокат схарактеризував його стан «жахливим» і сказав, що за тим, як його підзахисний говорив і тримався, можна зробити висновок про пошкодження головного мозку.

Amnesty International серйозно стурбована тим, що А.САННІКОВ може мати незворотні пошкодження головного мозку та інші ураження, якщо його не буде негайно переведено в лікарню, де йому можуть надати належне медичне лікування. Правозахисники також занепокоєні тим, що А.САННІКОВ перебуває під ризиком тортур до тих пір, поки він під вартою.