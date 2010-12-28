У нас керована демократія "лайт" - експерт

Головною тенденцією 2010 року є формування в Україні моделі керованої демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Важлива тенденція, на мій погляд, саме у 2010 році після президентських виборів, після формування нових органів влади в країні почався процес формування української моделі керованої демократії», - сказав В.ФЕСЕНКО, додавши, що якщо порівнювати українську модель «керованої демократії» з російською моделлю, то «у нас керована демократія лайт».

За його словами, ця тенденція особливо проявилась під час місцевих виборів, а також впродовж останніх місяців, зокрема і щодо нового формату взаємин між владою і опозицією. При цьому він зазначив, що влада обрала нову жорстку лінію щодо опозиції – силовий пресинг.

«Формується нова тактика влади щодо опозиції, я б сказав - арештна тактика», - зазначив політолог.

Також однією з важливих тенденцій року, що минає, В.ФЕСЕНКО назвав концентрацію влади в руках Президента. Він зауважив, що сьогодні всі значущі кадрові призначення відбуваються не за участю груп впливу, а безпосередньо главою держави.

В.ФЕСЕНКО назвав ще одну важливу тенденцію 2010 року – занепад парламентаризму. На його думку, це стосується не лише бійок в парламенті, але й того, що роль Верховної Ради, як політичного майданчика для дискусій і пошуку компромісу, після скасування конституційної реформи практично нівельовано.

Також В.ФЕСЕНКО відзначив тенденцію формування в країні двох урядів. Перший уряд, за його словами, політичний – Адміністрація Президента, де приймаються всі найважливіші рішення, другий уряд – господарський, який здебільшого втілює в життя рішення, прийняті політичним урядом.

Крім того, В.ФЕСЕНКО відзначив суттєве збільшення проблем для розвитку демократії і свободи слова. Водночас він підкреслив, що сьогодні на тлі кризи політичної опозиції зростає громадянська опозиція. За його словами, це і Майдан-2, і протести студентів. «Це впливає на політичну ситуацію і певним чином компенсує занепад опозиції», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Також важливою тенденцією В.ФЕСЕНКО назвав початок структурних реформ в країні, які оцінювати доречно вже в наступному році. Водночас він вже сьогодні спрогнозував зростання конфліктної ситуації щодо ухвалення пенсійної реформи, прийняття Трудового кодексу тощо.