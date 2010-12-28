Адвокат прорвався до побитого екс-кандидата в Президенти Білорусі

Екс-кандидат у Президенти Білорусі, відомий білоруський поет Володимир НЕКЛЯЄВ через тиждень після свого арешту зміг зустрітися зі своїм адвокатом.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

"Безумовно, наслідки травми відчуваються: у нього болить голова, синець під оком. Стрибав тиск, і ми йому передали ліки. Зараз, начебто, тиск нормалізувався. Інших несподіваних захворювань немає. Спостерігається все те, що пов`язане з травмою і ситуацією навколо арешту. Він повністю адекватний, не кричить від болю. Стан, звичайно, не ідеальний, але це, принаймні, не те, чого ми всі побоювалися", - сказала адвокат Тамара СИДОРЕНКО після зустрічі з В.НЕКЛЯЄВИМ.

Посилаючись на слова В.НЕКЛЯЄВА, вона також повідомила, що стосовно нього не застосовувалися фізична сила і психотропні речовини. Водночас, за словами адвоката, за час арешту стосовно екс-кандидата також не здійснювалися ніякі слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, В.НЕКЛЯЄВ був жорстоко побитий під час руху колони на Жовтневу площу Мінська, де планувалося проведення мітингу після закриття виборчих дільниць після виборів Президента Білорусі 19 грудня. Того ж дня він був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги з тяжкою черепно-мозковою травмою, проте звідти його було перевезено до слідчого ізолятора КДБ.

Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО 22 грудня заявив, що екс-кандидат у Президенти Білорусі В.НЕКЛЯЄВ перебуває на лікуванні.

"Він перебуває на лікуванні, і йому надається необхідна медична допомога", - сказав В.ВЕЛИЧКО.