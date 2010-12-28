Для Росії міжнаціональні конфлікти смертельно небезпечні – Медведєв

Для Росії міжнаціональні конфлікти смертельно небезпечні, заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи на засіданні Держради в Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, «для Росії міжнаціональні конфлікти смертельно небезпечні, де б вони не відбувалися – на Кавказі, у Поволжі, в Сибіру або в Москві. Вони підривають основу нашого суспільства».

Він зазначив, що міжнаціональні відносини в багатьох регіонах Росії напружені. За словами Президента РФ, приплив іноземних мігрантів до Росії, а також внутрішня міграція зростають. «На очах змінюється етнічний баланс багатьох територій, який складався століттями», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, додавши, що це призводить до виникнення конфліктів на міжнаціональному грунті.

Він підкреслив, що в Росії потрібно негайно припиняти будь-які прояви міжнаціональної ворожнечі й провокацію безладів. «Ми свідомо не займатимемося формуванням російських чайнатаунів, ми єдина країна й повинні вчитися жити поряд один із одним. Інакше нічого не вийде й збудуться ті найгірші прогнози, які на початку 90-х років робилися низкою іноземних аналітиків із питань Радянського Союзу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами російського Президента, якщо Радянський Союз розпався достатньо спокійно, то «ми розуміємо, які наслідки можуть бути для РФ у разі реалізації подібного роду сценаріїв».