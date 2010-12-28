Мусульмани Криму стурбовані через підпал мечеті
Заява Духовного управління мусульман Криму
Духовне управління мусульман Криму розглядає підпал мечеті, що будується, масиву Жигулін Гай (поблизу села Мирне) як цілеспрямовану спробу дестабілізації міжконфесійного миру в Криму.
Про це йдеться в заяві Духовного управління мусульман Криму. «Духовне управління мусульман Криму розглядає те, що сталося, як цілеспрямовану спробу дестабілізації міжконфесійного миру в Криму і вимагає від правоохоронних органів вжити невідкладних заходів зі встановлення осіб, які здійснили підпал, і віддати під їх суд», - говориться в заяві.
Духовне управління мусульман Криму вважає умисним підпалом пожежу, що сталася в ніч з 24 на 25 грудня 2010 року в будівлі мечеті, що будувалася.
“Свідчення місцевих жителів і характер пожежі дозволяють з високою часткою вірогідності стверджувати, що причиною пожежі, що зруйнувала крівлю мечеті, що будувалася, і частково пошкодила її стіни, є підпал – умисне злочинне діяння, вчинене невстановленою особою чи групою осіб. Те, що сталося, викликало особливий резонанс і обурення в мусульманській уммі Криму», - говориться в заяві. Духовне управління мусульман Криму розділяє стурбованість мусульман Криму відносно того, що внаслідок безвідповідального ставлення правоохоронних органів до розкриття попередніх актів вандалізму, зокрема, спроби підпалу мечеті Сєїт-Сеттар, погромів, здійснених у лютому і квітні 2008 року на мусульманських кладовищах у с. Уварівка Нижньогірського району і в с. Чистеньке Сімферопольського району, дії провокаторів набувають характеру прямого нападу і несуть безпосередню загрозу людським життям.
При цьому мусульмани Криму виходять з того, що дії провокаторів не мають жодного відношення до дійсної віри, і рівною мірою відкидаються послідовниками всіх віросповідань.
Духовне управління мусульман Криму підтримує ті рішення, що приймаються в ці дні мусульманськими громадами Криму, про надання ними термінової допомоги у відновленні будівлі мечеті масиву Жигулін Гай, зруйнованої внаслідок пожежі.
Мусульмани Криму закликають всіх жителів півострова, незалежно від віросповідання і національності, до збереження миру і злагоди.
У заяві зазначається, що в результаті пожежі в будівлі мечеті, що будується, масиву Жигулін Гай повністю згорів і обрушився нещодавно зведений дах і, внаслідок дії високої температури, що виникла від горіння дерев`яних конструкцій будівлі, істотно деформувалися верхні частини викладених стін і перегородок. За попередніми підрахунками, прямі збитки від пожежі становлять близько 100 тис. грн