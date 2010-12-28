Мусульмани Криму стурбовані через підпал мечеті

Духовне управління мусульман Криму розглядає підпал мечеті, що будується, масиву Жигулін Гай (поблизу села Мирне) як цілеспрямовану спробу дестабілізації міжконфесійного миру в Криму.

Про це йдеться в заяві Духовного управління мусульман Криму. «Духовне управління мусульман Криму розглядає те, що сталося, як цілеспрямовану спробу дестабілізації міжконфесійного миру в Криму і вимагає від правоохоронних органів вжити невідкладних заходів зі встановлення осіб, які здійснили підпал, і віддати під їх суд», - говориться в заяві.

Духовне управління мусульман Криму вважає умисним підпалом пожежу, що сталася в ніч з 24 на 25 грудня 2010 року в будівлі мечеті, що будувалася.

“Свідчення місцевих жителів і характер пожежі дозволяють з високою часткою вірогідності стверджувати, що причиною пожежі, що зруйнувала крівлю мечеті, що будувалася, і частково пошкодила її стіни, є підпал – умисне злочинне діяння, вчинене невстановленою особою чи групою осіб. Те, що сталося, викликало особливий резонанс і обурення в мусульманській уммі Криму», - говориться в заяві. Духовне управління мусульман Криму розділяє стурбованість мусульман Криму відносно того, що внаслідок безвідповідального ставлення правоохоронних органів до розкриття попередніх актів вандалізму, зокрема, спроби підпалу мечеті Сєїт-Сеттар, погромів, здійснених у лютому і квітні 2008 року на мусульманських кладовищах у с. Уварівка Нижньогірського району і в с. Чистеньке Сімферопольського району, дії провокаторів набувають характеру прямого нападу і несуть безпосередню загрозу людським життям.

При цьому мусульмани Криму виходять з того, що дії провокаторів не мають жодного відношення до дійсної віри, і рівною мірою відкидаються послідовниками всіх віросповідань.

Духовне управління мусульман Криму підтримує ті рішення, що приймаються в ці дні мусульманськими громадами Криму, про надання ними термінової допомоги у відновленні будівлі мечеті масиву Жигулін Гай, зруйнованої внаслідок пожежі.

Мусульмани Криму закликають всіх жителів півострова, незалежно від віросповідання і національності, до збереження миру і злагоди.

У заяві зазначається, що в результаті пожежі в будівлі мечеті, що будується, масиву Жигулін Гай повністю згорів і обрушився нещодавно зведений дах і, внаслідок дії високої температури, що виникла від горіння дерев`яних конструкцій будівлі, істотно деформувалися верхні частини викладених стін і перегородок. За попередніми підрахунками, прямі збитки від пожежі становлять близько 100 тис. грн