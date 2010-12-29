Правозахисники звинувачують владу в порушенні прав екс-урядовців

Колишніх міністрів уряду Тимошенко затримують та піддають кримінальному переслідуванню за надуманими звинуваченнями із застосуванням вибіркового підходу, вважають правозахисники.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив, що вісім колишніх міністрів та віце-прем`єрів уряду Тимошенко заарештовані за звинуваченням в розтраті мільярдів доларів. Серед найвідоміших потерпілих - екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, екс-міністр транспорту Віктор Бондар, екс-виконувач обов`язків міністра оборони Валерій Іващенко, колишній перший заступник голови "Нафтогазу України" Ігор Діденко та екс-голова Митної служби Анатолій Макаренко.

Затримані та перебувають під слідством: екс-міністр охорони довкілля Георгій Філіпчук, колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук. Оголошена в розшук екс-голова Держказначейства Тетяна Слюз, а екс-міністр економіки Богдан Данилишин затриманий в Празі.

Загалом, за словами Пшонки, проти представників попереднього уряду порушено 18 кримінальних справ, слідство з вісьмох вже завершене. Водночас президент Віктор Янукович заявляв у минулий четвер, що проти міністрів уряду Тимошенко порушено до 30 кримінальних справ.

Колишніх переслідують - у нинішніх імунітет?

Опозиційні політики та більшість незалежних експертів вбачають в цьому політичну розправу над опонентами. А правозахисники звертають увагу на кричущі порушення прав заарештованих: "В більшості тих справ люди не отримували жодного зиску від рішень, які вони ухвалювали. І тому є проблема з дотриманням права на справедливий суд",- сказав Deutsche Welle виконавчий директор української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.

Крім цього, за словами Яворського, формула багатьох справ "зловживання службовим становищем" є дуже неконкретна. А в половині справ є ознаки вибіркового підходу, коли карне переслідування членів попереднього уряду вчиняється за такі самі дії, які тепер безкарно чинять міністри уряду нинішнього.

Кругова порука

Як приклад правозахисник навів порушення нинішнім урядом тендерних процедур з відбору учасників аудиту діяльності уряду Тимошенко. Відбір відбувся без жодного конкурсу, але за нього були виплачені десятки мільйонів державних коштів, твердить Яворський.

Апеляції на ці порушення має розглядати Вищій суд з цивільних кримінальних справ, сказав Яворський. Але заступником голови суду є рідний брат нинішнього генпрокурора. А це, як зазначив Яворський, "створює проблему з судовою системою України взагалі".