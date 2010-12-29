Інтелігенція не вірить, що Янукович її почує

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не відреагував на вимогу представників української інтелігенції припинити політичні переслідування представників опозиції і, зокрема, лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це інтернет-виданню «Політична думка» заявив академік НАН України Мирослав ПОПОВИЧ.

«Список підписантів листа зараз збільшується, однак у мене є сумніви, що глава держави відгукнеться на наш лист взагалі», - сказав він.

Письменник Юрій АНДРУХОВИЧ, який також підписав листа до глави держави, також не вірить, що влада відреагує на заклики інтелігенції.

«Але в цій ситуації найголовніше - виявлення власного ставлення, власної позиції. Відносно того, що ця влада ігнорує будь-які протести громадськості, фактично зрозуміло з перших днів її приходу до влади. Тому розраховувати на те, що вона змінить свою поведінку, наївно. Поступатися вона ні в чому не збирається, і позиція громадян її не цікавить», - сказав Ю.АНДРУХОВИЧ.

Водночас він висловив сподівання, що реакція впливових і авторитетних у суспільстві людей стане чинником, який консолідує усіх, хто не згоден з діями нинішньої влади.

«Є суспільство і є окремі особистості, які не можуть мовчати і не будуть мовчати. Тому є великі сподівання, що ці висловлювання не минають даремно, їх чують інші громадяни, і це дає надію на об’єднання громадян у спротиві діям такої влади» , - наголосив Ю.АНДРУХОВИЧ.

При цьому він висловив думку, що індивідуальні дії свідомих нинішньої ситуації українців можуть бути ефективніші, ніж колективні.

Таку позицію підтримує доцент Києво-Могилянської академії Ігор ЛОСЄВ. За його словами, нинішня влада не зважатиме на вимоги інтелігенції. Водночас він висловив переконання, що влада може відреагувати лише тоді, коли її сильно злякають.

«Злякати їх можуть лише масові виступи. Це ми бачили у 2004 році, коли на Майдані стояв мільйон українців і, власне, це лише їх і стримувало від радикальних дій», - нагадав він.

Окремі виступи впливових людей, на думку І.ЛОСЄВА, корисні для мільйонів українців, які мають зараз замислитися, як їм захиститися від такої влади і як захистити власну країну.

«Люди мають негайно усвідомити, що якщо зараз не покласти край політичним репресіям, то завтра почнуть приїжджати машини, які в сталінські часи називали «чорний ворон» в помешкання до кожного, і люди почнуть зникати зі своїх осель. Тому заяви інтелігенції мають розбудити якщо не патріотизм і соціальну активність, то принаймні інстинкт самозбереження. Зараз потрібно захистити не тільки демократію в країні, не тільки державу, а самих себе від масового терору, який може розпочатися», - зауважив вчений.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня представники української інтелігенції оприлюднили відкритого листа, в якому вимагали припинити політичні переслідування лідера опозиції, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Документ підписали Іван ДЗЮБА, Дмитро ПАВЛИЧКО, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, М.ПОПОВИЧ, Юрій ЩЕРБАК, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, Марія МАТІОС, Юрій АНДРУХОВИЧ, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ – загалом 32 особи.