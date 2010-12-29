Янукович схвалив зміни до закону про молодіжні та дитячі організації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон парламент ухвалив 2 грудня.

Згідно із законом, індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років.

Змінами до закону передбачено, що особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10% (було третину) загальної кількості членів.

Статтю 8 доповнено частиною другою такого змісту: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування – ініціатори розроблення державної цільової програми розміщують на своєму офіційному веб-сайті проекти концепцій державних цільових програм, які стосуються дітей та молоді, а також розглядають пропозиції до них від молодіжних та дитячих громадських організацій у порядку, визначеному законом».

Закон набирає чинності з дня його опублікування.