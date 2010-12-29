Екс-кандидата у мери звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі

13:27, 29 грудня 2010
Права людини
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 Справу передали до суду

Прокуратурою Херсонської області закінчено і направлено до суду кримінальну справу стосовно колишнього депутата міськради Херсона, екс-кандидата у мери міста Сергія КИРИЧЕНКА, який звинувачується у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Федір САМОЙЛЕНКО прокуратура пред’явила С.КИРИЧЕНКУ обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), та направила до суду кримінальну справу в порядку ст.232 Кримінально-процесуального кодексу України для розгляду по суті.

Слідством установлено, екс-депутат упродовж 2008-2009 років в ефірі однієї з місцевих радіостанцій у своїх виступах та в публікаціях у місцевій газеті, дозволяв собі висловлювання, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності, чим порушено рівноправність громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа проти С.КИРИЧЕНКА була порушена обласною прокуратурою цього літа.

16 жовтня поточного року слідчий прокуратури у зв`язку з неявкою С.КИРИЧЕНКА на допити оголосив його у розшук. 22 листопада С.КИРИЧЕНКО з`явився в суд, де спробував оскаржити рішення про порушення проти нього кримінальної справи.

На місцевих виборах 31 жовтня поточного року С.КИРИЧЕНКО балотувався на пост мера Херсона від Республіканської християнської партії.

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