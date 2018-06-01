Безкінечна історія, або Навіщо Україні повторювати „московські помилки”?

25 січня Вищий адміністративний суд розглядатиме апеляційну скаргу кількох вітчизняних телеканалів та медіа-груп. Всі вони вимагають від Феміди такого собі повернення у минулий час. Конкретно – у 27 січня 2010 року. Саме того дня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила надати додаткові частоти низці українських телеорганізацій, з-поміж яких є „5 канал” та канал ТіВіАй. Останні за підсумками конкурсу отримали найбільшу кількість частот, - відповідно 26 та 33. Чи не найпотужніший їхній суперник, U.A. Inter Media Group, тоді виграв 20 частот.

Три місяці по тому U.A. Inter Media Group відмовився від частот, оголосивши, ніби конкурс відбувся із порушеннями. Результати конкурсу оскаржили телекомпанії НТН, Enter Film та Enter Music, що входять до медіагрупи „Інтер”.

Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів „Інтер”. І позбавив виграних частот оголошених раніше переможців конкурсу, анулювавши їхні нові ліцензії на мовлення.

Для провінційних телеканалів, що пов’язували із придбанням ліцензій чималі надії, рішення Окружного адмінсуду стало болючим “ударом нижче пояса”.

- Наш телеканал має наразі лишень 20 щоденних хвилин ефіру для жителів ураженого Чорнобилем краю, - розповів "УНІАН-Права людини" керівник творчого об’єднання „Коростеньтелебачення” Іван Бондарук. – Більше, згідно з офіційною угодою, канал СТБ не має права „впускати” нас на свої частоти. Хоч, повірте, творчий потенціал моїх підлеглих, так само як і щоденна кількість внутриміських подій, вимагають більш тривалого щоденного виходу. 27 січня 2010 року ми нарешті отримали право на тригодинне щоденне мовлення на каналі К1. І вже будували відповідні плани...

ТО „Коростеньтелебачення” сплатило за участь в конкурсі за розподіл частот близько 800 гривень. І було готове внести наступний платіж – вже за ліценцію. Натомість виділені гроші почали поступово танути, - на ...відрядження до столиці, де представники древлянського міста мали брати участь у засіданнях усяких різних судів...

14 грудня, у день, коли ВАСУ мав вкотре повертатись до „безкінечної історії”, Іван Григорович лишився в своєму робочому кабінеті. Так само як і більшість його „колег по нещастю”, - з Кривого Рогу, Білої Церкви, Рівного, с. Абрикосового Кам’янець-Подільського району Хмельниччини та інших населених пунктів. Надто, згідно до ст.ст. 216, 221 Кодексу адміністративного судочинства України, неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Як стало відомо УНІАН-Права людини, представники щойно згаданих провінційних телеорганізацій вже не сподіваються на позитивний для себе результат судових слухань 25 січня 2011 року. І готуються, за допомогою кваліфікованих правників, до інших способів здобуття права на мовлення в межах своїх населених пунктів.

НЕ КАПІТУЛЮЮТЬ ПЕРЕД „ІНТЕРОМ” ЛИШЕ ОДИНИЦІ

У серпні одразу три канали, - 5-й, ТВІ, а також телекомпанія „Чорноморська” – провели попереджувальний ефірний страйк. Директор ТВІ Микола Княжицький скерував відкритого листа Президентові Віктору Януковичу (лист, як і слід було чекати, лишився без відповіді), в якому роз’яснював главі держави, в чому полягатимуть „незручності” теперішнього обмеження свободи слова в Україні.

- Зараз взагалі постає не питання, чи буде канал ТВІ, - а питання, чи отримуватиме населення України інформацію, - каже М. Княжицький. - Ця дискусія – і щодо нас, і щодо „5 каналу” є більш широкою, ніж просте посилання на норми чинного Законодавства. Фактично це одна з битв за свободу слова, що відбуваються сьогодні.

Ситуації, коли на допити викликають журналістів, суттєво почастішали. Хтось має відреагувати на цей тиск. В межах журналістського розслідування на каналі ТВІ можна побачити сюжети щодо стеження за окремими журналістами. Цього вже, в принципі, достатньо якщо не для порушення кримінальної справи, то бодай для перевірки цих даних, з’ясування особистостей тих, хто зафіксовані телекамерою і є на відеоматеріалах, пошуку і опитування тих людей тощо. Якщо цим діям не буде дана юридична оцінка, натомість порушуватимуться кримінальні справи відносно певних журналістів, можна буде зробити досить простий і чіткий висновок: яку мету переслідують ті, хто плетуть інтриги навколо каналу ТВі?..

Керівник молодого, але вже досить відомого каналу, до того ж, відчув і інші „незручності” атаки на свободу слова. Особисті. Якісь автівки з підробленими реєстраційними номерами почали систематично їздити услід за Княжицьким в усіх напрямках, куди б він не вирушав у виробничих справах. Автофілерів анітрохи не зупиняє телезйомка у відповідь, що її здійснюють самі телевізійники, аби згодом надати плівки відповідному суду. Мабуть, стеження за паном Княжицьким санкціоновано на найвищому рівні...

ГЛАВА СБУ НАМАГАВСЯ СХИЛИТИ НА СВІЙ БІК ДЕМОКРАТІВ ЗАХОДУ

9 листопада до обшитого деревом розкішного брюссельського ресторану "Мезон дю Сін", що розташований на історичній Гранд-плас, були запрошені п’ятнадцять депутатів Європейського парламенту. Попри декларовані загальнонаціональні фінансові обмеження, спричинені суворістю МВФ, обід оплачував глава Служби безпеки України. „Пан Хорошковський, перебуваючи в Брюсселі з метою зустрічей у штаб-квартирі НАТО, буде радий обмінятись із гостями думками про реформи сектору держбезпеки України в контексті євроінтеграції і про розвиток України після місцевих виборів”, - говорилося в запрошеннях, скерованих Брюссельською піар-агенцією Global Communications. Британський правоцентристський член Європарламенту Чарльз Таннок та польський член правого крила Міхал Каменський зголосилися прийти. Румунський лівоцентристський парламентар Адріан Северин з дружньої Януковичу соціал-демократичної групи в Європарламенті також був запрошений, однак не зміг прийти.

Коментуючи подію у "Мезон дю Сін", німецький правоцентристський член Європарламенту Елмар Брок зауважив, що главам Британської служби безпеки, Мі-5 та Мі-6, ніколи не було б дозволено брати участь у подібних заходах. „Це демонструє, що він (Валерій Хорошковський – авт.) грає більш важливу роль у політиці, ніж просто глава Служби безпеки. Зазвичай глава служби безпеки є державним службовцем. Він же – явний політик”.

Як стверджує Микола Княжицький, справжньою метою зустрічі „головного шпигуна України” в престижному європейському ресторані було „обілити” власні дії стосовно „непокірних” телеканалів:

- Валерій Хорошковський влаштував у Брюсселі грандіозний діловий ланч для євродепутатів лише з однією метою: аби назви „5 каналу” та каналу ТіВіАй не фігурували у підсумковій резолюції щодо України. Та депутати Європарламенту не лише не дослухались до його прохання, - вони доволі жорстко зазначили, що Янукович, декларуючи бажання стати повноправним членом ЄС, має забезпечити додержання в Україні основних свобод.

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇЇ – ОБОМА РУКАМИ ЗА ГРОМАДСЬКЕ ТБ!

Тим часом найвищі посадові особи держави, починаючи з Віктора Януковича, за будь-яких обставин не втомлюються повторювати: мовляв, наша команда узяла всю повноту влади не лише „з економічних мотивів”, ми готові до кардинальних змін і в ідеологічній царині.

Стосовно ЗМІ такі сентенції, зрозуміло, стосуються передовсім створення так званого громадського телебачення. Яке за часів владарювання „помаранчевої команди” так й не спромоглися вибудувати.

І хто б заперечував проти таких передових починань?

У опозиційних політиків, утім, є певні застереження щодо несподіваної „просунутості” вихідців з шахтарського краю.

Зокрема, народний депутат України Олесь Доній не схильний перебільшувати значення отих інтелігентних заяв:

- Ідея громадського ТБ наразі владою вихолощується. Мабуть, керівники „агітпропу” бачать в нього не більше ніж ще один різновид нині існуючого державного ТБ. Проблема, з одного боку, економічна. З іншого боку, - соціальна. Третя – культурна. Економічна – змушувати співвітчизників, значна частина яких перебуваю за межею бідності, платити іще за одну додаткову послугу, буде важко. Соціальна перепона – відсутність звички допомагати своїми членськими внесками партіям, громадських організаціям, культурним ініціативам. Третя перепона, культурна, полягає в не зовсім лагідних взаємостосунках між російською та українською мовами; вибір мови, якою вестиметься трансляція, обіцяє бути надскладним.

Через ці три аспекти процес створення громадського ТБ у найближчі роки буде важким. До того ж команда, що править Україною, не поспішатиме віддавати такий потужний засіб впливу, як громадське ТБ.

З огляду на неспростовний факт „заідеологізованості” громадського ТБ, яким його бачать керманичі нашої держави, - чи не доцільніше було б зрештою дозволити претендентам на виграні, але втрачені частоти, без якихось там надуманих обмежень реалізовувати власний творчий (і не тільки) потенціал?

Визнаючи безперечну наявність професійного підходу до справи телевізійників „Інтера” (в тому числі копітку працю з виховання майбутніх тележурналістів у рамках „Інтершколи”), автор водночас має й заперечення з приводу монополізації цією групою каналів вітчизняного телепростору. Якщо метою цього є „зачищення” від тих, хто сповідує „неправильні” погляди на розбудову української держави, варто нагадати відомий російський приклад – із розгромом справді незалежного телебачення, яким відрізнявся канал НТВ. Після скандального розслідування журналістів у Рязані (нагадаю, НТВшники виявили в Місті Десантників „чекістський слід” у сумнозвісних підривах житлових багатоквартирних будинків у Москві, що, за версією офіційної влади, були здійснені чеченськими моджахедами), менеджмент популярного телеканалу було повністю змінено. Звісно, таке вихолощування на користь нікому не пішло.

І ті, хто колись пишалися різнобарв’ям тележурналістських поглядів, нині не мають вибору між однаковими дурнуватими розважальними російськими телешоу вперемішку з такими ж жахливими одноманітними “мильними” серіалами, особливо „денними”.

То, може, не варто владі так відверто громити більш-менш незаангажовані ТВІ разом із 5-м?

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини