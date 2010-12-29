За активістом Майдану, якому зробили операцію, вже прийшов конвой?

Двом учасникам акції протесту підприємців на Майдані Незалежності проти нового Податкового кодексу судами обрано міри запобіжного заходу у вигляді арешту та підписки про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС у Києві.

Як зазначили в київській міліції, обоє затриманих обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених статтями 194 (навмисне пошкодження чужого майна) та 293 (грубе групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Стосовно одного з них Голосіївським районним судом Києва винесено рішення про арешт, стосовно іншого - Шевченківським районним судом столиці – підписку про невиїзд. Хоча слідчий у своєму поданні просив взяти під варту і цю людину.

За словами співрозмовника агентства, особа, яка заарештована, раніше вже відбувала покарання у вигляді 9 років позбавлення волі також за пошкодження чужого майна.

Наразі розслідування у справах тривають, допитуються свідки, проводяться ряд інших слідчих дій. «Мета кримінальної справи - встановити винних у скоєнні злочинів і ніякого політичного підґрунтя тут немає», - наголосили в міліції.

Між тим у прес-службі Коаліції учасників помаранчевої революції УНІАН повідомили, що міліція має намір затримати ще одного активіста підприємницького Майдану - Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА, який є головою Правління КУПР, та двох його заступників - Петра МИХАЙЛЕНКА та Олександра МІСЮРИ.

За даними прес-служби КУПР, під дверима відділення нейрохірургії Олександрівської лікарні, де С.МЕЛЬНИЧЕНКУ нещодавно зробили складну операцію, чатує конвой, щоб затримати. Слідча група неодноразово намагалася проникнути до лікарні і допитати С.МЕЛЬНИЧЕНКА в рамках розслідування порушеної проти нього кримінальної справи, йдеться у повідомленні.

“Тепер міліція вилучила для кримінальної справи історію хвороби і намагається затримати правозахисника в момент виходу з відділення нейрохірургії”, - зазначили в прес-службі.

МВС намагається встановити і місцезнаходження його заступників П.МИХАЙЛЕНКА та О.МІСЮРИ.

“Ще чотирьох активістів Майдану заарештували три дні тому. Їх примушують давати неправдиві свідчення про лідерів акції; одного з них після тривалого допиту сьогодні поки що відпустили під підписку”, - йдеться також у повідомленні.