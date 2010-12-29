Парламент Криму прийняв Програму міжнаціональної згоди

Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила Програму забезпечення міжнаціональної згоди в АРК на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте на позачерговій сесії кримського парламенту 28 грудня.

Як сказано в пояснювальній записці до прийнятої постанови, прийняття Програми зумовлене необхідністю ”вирішення соціально-економічних і етнокультурних проблем репатріантів, забезпечення міжнаціональної згоди в Автономній Республіці Крим”.

Прийняття Програми дасть змогу в 2011 році здійснювати заходи, спрямовані на облаштування місць компактного проживання депортованих громадян, здійснювати підвезення питної води в масиви компактного проживання репатріантів, організувати літній відпочинок дітей, видавати навчальну і художню літературу рідними мовами, зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів і установ культури, фінансувати заходи, спрямовані на розвиток культури, фізкультури і спорту, охорону здоров`я, а також реалізувати інші заходи, спрямовані на адаптацію та інтеграцію репатріантів в українське суспільство і забезпечення міжнаціональної згоди в АРК.

Фінансування заходів щодо забезпечення міжнаціональної згоди в АРК на період 2011 рік проводитиметься за рахунок коштів і в межах коштів бюджету АРК.

Зокрема, на заходи щодо забезпечення міжнаціональної злагоди в Автономній Республіці Крим у 2011 році заплановано 3774,0 тис. грн., зокрема з бюджету АРК - 1970,0 тис. грн., з бюджету розвитку АРК - 1804,0 тис. грн.