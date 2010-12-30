Луценка посадили в камеру для засуджених довічно

В середу в рамках кримінальної справи, за якою затримували Юрія Луценка (тобто про стеження за водієм Сацюка), в його присутності в головному слідчому управлінні ГПУ були проведені слідчі дії. Про це повідомив адвокат Луценка Ігор Фомін. «Я одержав ухвали про порушення кримінальної справи, затримання Луценка, а також пред`явлення йому звинувачення, — говорить адвокат. — Ухвали ми будемо оскаржувати, оскільки вважаємо їх незаконними». За словами Фоміна, учора у нього не було можливості поспілкуватися з Луценком тет-а-тет, оскільки екс-главу МВС охороняють за посиленим варіантом: «Із СІЗО в прокуратуру і назад його супроводжували четверо співробітників міліції, наручниками він пристебнутий до руки одного з них...».

Як стало відомо газеті «Сегодня» з власних джерел, Юрій Луценко знаходиться в СІЗО №13 на Лук’янівці на ділянці для тих, хто одержав довічний вирок і чекає рішення касаційної інстанції. Ця ділянка (або пост) знаходиться на одному з верхніх поверхів старого, «катерининського» корпусу, тут особливий режим охорони і спостереження. Є відеокамери, які фіксують усе на посту. Тут виключені небажані контакти і будь-які ризики для в`язнів. Сусідів по камері у екс-міністра не 40—50, як у багатьох камерах Лук’янівки, а лише двоє: екс-прокурор з Макіївки Лаврищев і колишній майор міліції Бурмака, який служив інспектором за особливими дорученнями інспекції по особовому складу київського міліційного главку. У камері є телевізор, сплять не на ліжках, а на металевих полицях і матрацах (ліжка з сіткою не ставлять, тому що з них можна зробити з них зброю). За словами Ніни Карпачевої, камера нормально освітлена, повітря свіже, але в ізоляторі СБУ Юрієві Віталійовичу сподобалося більше, — він має намір добиватися переведення туди.