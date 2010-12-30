Уряд США занепокоєний арештами українських опозиціонерів

Уряд США занепокоєний арештами представників української опозиції.

По це йдеться у заяві, текст якої переданий агентству УНІАН Посольством США в Україні.

“Незважаючи на те, що уряд США, як правило, не коментує конкретики окремих справ, ми висловили українському уряду наше занепокоєння: з корупцією потрібно боротися, але переслідування правоохоронними органами не має бути вибірковим або політично вмотивованим”, - зазначається у заяві.

Уряд США також висловив свою стурбованість тим, що коли переслідують, за маленькими винятками, лише тих високопосадовців, які пов’язані з попереднім урядом, це виглядає як вибіркове переслідування політичних опонентів