Патріарх Філарет заявляє про план знищення Київського Патріархату

Про це йдеться в заяві Патріарха ФІЛАРЕТА для засобів масової інформації, розміщеній на офіційному сайті Української Православної Церкви Київського Патріархату.

“Напередодні святкових днів не хотілося б говорити про прикрі речі, але стрімкий розвиток подій та посилення тиску на Київський Патріархат примушують це робити. З відповідальністю заявляю – в Україні є намагання реалізувати масштабний план з розвалу та знищення Київського Патріархату”, - говориться в заяві і підкреслюється, що “цей план створений у Москві та запропонований Московським патріархом КИРИЛОМ і його підлеглими для реалізації в Україні. Головна роль у цьому плані відведена органам державної влади.

Патріарх ФІЛАРЕТ зауважує, що “реалізація цього плану розпочалася ще під час підготовки до цьогорічного літнього візиту патріарха КИРИЛА в Україну”. “Найближчий помічник патріарха, митрополит Іларіон (АЛФЄЄВ) навесні ц.р. відвідав ряд областей України, де перевіряв ситуацію та шукав тих, кого можна було би виманити з Київського Патріархату. За його власним зізнанням, він намагався схилити до зради покійного митрополита Львівського Андрія, але цей план провалився”, - йдеться далі в документі.

Патріарх ФІЛАРЕТ констатує, що “ще влітку ц.р. до Київської патріархії почали надходити перші повідомлення про те, що через чиновників на рівні району і нижче, а також через спонсорів громад на священиків та парафії починається тиск з метою змусити їх перейти в Московський Патріархат. За минулі місяці ця робота лише посилилася – в окремих єпархіях до 70% священиків пройшли через подібні «співбесіди»”.

“Хоч як це прикро говорити, але до всіх цих подій прямо причетні представники органів місцевої влади, а одночасність і скоординованість дій свідчить про те, що вони мають підтримку і зі столичних кабінетів”, – наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ. Він повідомив: “На Донеччині обласна адміністрація тисне на сільську раду в с. Кам’янка Тельманівського району з метою змусити її передати старовинний храм Вознесіння Господнього у користування щойно створеної громади Московського Патріархату. На Київщині обласна влада таємно, але терміново (за два тижні) ще у жовтні місяці зареєструвала за сфальсифікованими протоколами зміни до статутів трьох парафій Київського Патріархату – в м. Макарів, в селах Ясногородка та Маковище Макарівського району. Про те, що їхні громади вже два місяці, як в Московському Патріархаті, члени громад довідалися лише 26 грудня. Як вже з’ясувалося, з тих, чиї підписи стоять під протоколом з Макарова, щонайменше троє чоловік про цей документ нічого не знають, що робить його недійсним. В Ясногородці також ні священик, ні парафіяни нічого не знали ані про «збори», ані про те, що їх вже переведено в Московський Патріархат”.

“У стані підготовки знаходилася і реєстрація змін до статуту парафії в с. Ріжки. Лише вчасне виявлення парафіянами шахрайства з боку колишнього настоятеля допомогло зупинити процес реєстрації змін, адже вся парафія одноголосно проти того, щоби переходити в Московський Патріархат. Зараз колишній настоятель та невідомі особи погрожують по телефону парафіянам і новопризначеному священику розправою за їхню вірність рідній Церкві”, - підкреслив Патріарх ФІЛАРЕТ.

Він наголосив, що “широкого розголосу набула також ситуація зі столичними кладовищами”. “У всіх цих випадках ми бачимо, що представники влади швидко, злагоджено і оперативно діють на користь Московського Патріархату, а коли йдеться про захист інтересів Київського Патріархату, ми чуємо про «вивчення, розгляд», тощо – затягується час та шукаються відмовки”, - зазначив Предстоятель УПЦ КП і додав: “Зараз не можна сказати, коли і де виникне наступний конфлікт. Але якщо реалізація московського плану не припиниться – конфлікти будуть виникати й надалі”.

Він припустив, що “через адміністративні та податкові важелі триватиме тиск на спонсорів, які допомагають парафіям Київського Патріархату. Будуть шукати нестійких і зрадників з числа духовенства Київського Патріархату, пропонуватимуть їм гроші та іншу допомогу – діятимуть так, як синедріон шукав зрадників серед учеників Христа, щоби схопити Його таємно”.

“Після візиту на інавгурацію Президента В.ЯНУКОВИЧА патріарх КИРИЛ заявив, що «мода на розкол проходить, розкольники повертатимуться в канонічну Церкву». За час, що минув, промосковські сили змогли знайти в Київському Патріархаті лише кілька зрадників. Тому їм треба до чергового літнього візиту назбирати якнайбільше підтверджень слів КИРИЛА – для цього і задіяний весь московський церковний і політичний вплив на українську владу”, - зауважив глава УПЦ КП і висловив переконання, що “подальша реалізація московського плану загрожує українському суспільству сильним збуренням”. “Ми ж бажаємо українському народу миру та злагоди. Проте досі на всі наші звернення до влади ми не чуємо нічого, окрім заочних запевнень про «рівне ставлення до всіх конфесій», яке на практиці обертається всебічним сприянням Московському Патріархату та тиском на Київський Патріархат. Раніше руками влади Москва вже намагалася знищити Київський Патріархат. Кульмінацією цього стали події «кривавого вівторка» 18 липня 1995 р. – побиття міліцією на Софійському майдані процесії з тілом спочилого Патріарха Володимира (Романюка). Наша Церква пройшла це випробування і лише зміцніла після нього, бо навколо неї згуртувалися всі патріотичні сили. Не хотілося б, щоби нинішня влада, як влада тодішня, зрозуміла помилковість своїх дій щодо Київського Патріархату лише після того, як станеться щось, подібне до «кривавого вівторка»”, - зауважив Патріарх ФІЛАРЕТ.

Він заявив: “Ми не боїмося нових гонінь на Київський Патріархат – слабкі та невірні можуть від нас відпасти, але, як і під час всяких гонінь, дух і сила віри правдивих синів та дочок Церкви лише зміцниться. Проте ми не хочемо, щоби через нав’язані ззовні плани руйнувалася наша держава”.

Патріарх ФІЛАРЕТ закликав “всіх парафіян бути пильними – не допускати, щоби без вашої волі та відома приймалися зміни та доповнення до парафіяльних статутів, якими вашу парафію можуть перевести в Московський Патріархат”.

Він закликав “суспільство та міжнародну громадськість звернути увагу на порушення прав віруючих Київського Патріархату та на посилення тиску на нашу Церкву”. “Ваш голос має піднятися на захист правди!”, - наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ.

Глава УПЦ КП закликав журналістів стежити за подіями у релігійному житті та висвітлювати їх правдиво і об’єктивно.

“І наполегливо закликаю владу і особисто главу держави – час розпочати справжній і плідний діалог. Інакше Україна ризикує повернутися до силової міжконфесійної боротьби початку 90-х років”, - наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ у своїй заяві і висловив сподівання, що у новому, 2011 році стануться зміни на краще.

Патріарх ФІЛАРЕТ привітав “всіх з наступаючим Різдвом Христовим, яке вселяє в нас впевненість у тому, що добро і правда завжди переможуть зло!” і закликав на весь український народ Боже благословення!