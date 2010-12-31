Сьогодні обіцяють звільнити українця, затриманого в Білорусі
Під час акції протесту 19 грудня
Громадянина України, затриманого під час акції протесту у Білорусі 19 грудня, сьогодні буде звільнено з-під варти.
Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, консул Посольства України в Білорусі відвідав в ізоляторі тимчасового утримання громадянина України. Керівництво ізолятора, на прохання українського дипломата звільнити українця якнайшвидше, пообіцяло, що його буде звільнено сьогодні.
Громадянин України повідомив консулу, що почувається нормально і не скаржиться на умови утримання.
Як повідомлялося, у Мінську 19 грудня за участь в акції протесту опозиції було затримано двох громадян України. Одного з них було звільнено 29 грудня.