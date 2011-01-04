Абітурієнти можуть реєструватися на зовнішнє тестування
10:18, 04 січня 2011Права людини
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Реєстрація триватиме до 28 лютого
З 1 січня в Україні розпочалася реєстрація тих, хто хоче взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні знань.
Як повідомляється на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, реєстрація триватиме до 28 лютого.
У 2011 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься за такими предметами: українська мова і література, історія України, російська мова, математика, фізика, біологія, хімія, географія, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).
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