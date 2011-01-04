Німеччина ініціює відновлення санкцій проти Білорусі

Уряд Німеччини планує ініціювати дебати в Євросоюзі щодо відновлення санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung, посилаючись на джерела в уряді ФРН.

Євросоюз ввів санкції проти Білорусі в 2006 році. Ці санкції передбачали, зокрема, заборону на видачу віз Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ і ряду високопоставлених чиновників, а також «заморожування» їх фінансових активів в Європі.

Два роки тому міністри закордонних справ країн-членів ЄС вирішили припинити дію санкцій щодо видачі віз.

Разом з тим, офіційний Берлін переконаний, що те, яким чином були проведені президентські вибори в Білорусі 19 грудня, а також репресії, що послідували за ними, проти опозиції, роблять доцільним відновлення санкцій.

Прес-секретар уряду Німеччини Крістоф СТЕЄГМАНС під час традиційної прес-конференції 3 січня висловив думку, що для ЄС настав час обговорити «політичну відповідь» на репресії в Білорусі.

У свою чергу, прес-секретар Міністерства закордонних справ ФРН висловив думку, що країни-члени Євросоюзу мають «подумати, приміром, про припинені санкції ЄС проти Білорусі» до наступного засідання Ради закордонних справ ЄС, запланованого на кінець січня.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, переміг О.ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції в Мінську, заарештувавши більше 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.