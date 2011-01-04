Більшість учасників мітингу в Мінську відпущено на свободу

Більшість затриманих у Мінську учасників неузгодженої акції опозиції відпущено на свободу, передає РІА «Новости» з посиланням на МВС Білорусі.

Під вартою залишаються лише ті із затриманих, кого влада визнала причетними до організації масових безпорядків.

4 січня закінчилися терміни покарання для учасників акції протесту після виборів Президента Білорусі 19 січня 2010 року, яких засудили до 15 діб адміністративного арешту. Ті, кому присудили менші терміни, змогли вийти на свободу ще раніше. В ув`язненні як і раніше залишаються 22 громадян Білорусі - вони стали фігурантами кримінальної справи про безпорядки.

Зокрема, в СІЗО КДБ Білорусі залишаються четверо колишніх кандидатів у президенти країни від опозиції: Володимир НЕКЛЯЄВ, Андрій САННИКОВ, Микола СТАТКЕВИЧ і Алесь (Олексій) МИХАЛЕВИЧ. Звинувачення у зв`язку з кримінальною справою було пред`явлено також двом громадянам Росії.

Акція опозиції в Мінську відбулася 19 грудня 2010 року, в день, коли в країні проходили президентські вибори. На знак протесту проти підсумків голосування (за офіційними даними ЦВК, близько 80 відсотків набрав діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО) на вулиці столиці вийшли декілька тисяч осіб.

Мітингувальники вимагали перерахунку голосів, було здійснено спробу захоплення Будинку уряду. Близько 600 осіб, у тому числі семеро опозиційних кандидатів у президенти, було затримано білоруським ЗМОП у ході розгону акції протесту.

Близько 300 осіб змогли вийти на свободу до 1 січня.