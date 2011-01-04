Біля Апеляційного суду Києва - тисячний пікет

Близько тисячі активістів політичної партії “Народна самооборона” зібрались сьогодні вранці біля будівлі Апеляційного суду м. Києва, який об 11.00 має розпочати розгляд скарги адвоката екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на рішення Печерського райсуду столиці, який змінив йому міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори “Народної самооборони”, державні прапори України, а також плакати з написами: «Свободу Луценку!», «Руки геть від Луценка!».

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня співробітники підрозділу СБУ «Альфа» затримали Ю.ЛУЦЕНКА поблизу його будинку у Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, зі справи стсовоно отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

30 грудня адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН оскаржив в Апеляційному суді Києва рішення Печерського районного суду столиці про зміну йому підписки про невиїзд на тримання під вартою.