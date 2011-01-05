Луценка залишили за гратами
15:44, 05 січня 2011Права людини
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Суд "врахував тяжкість скоєного"
Апеляційний суд міста Києва залишив екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА під вартою.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні о 14.00 оголосив головуючий у судовому процесі суддя Олександр БЕЦЬ.
Таким чином, суд визнав правильність рішення Печерського районного суду столиці від 27 грудня минулого року, за рішенням якого Ю.ЛУЦЕНКУ було змінено міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.
Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов достатніх підстав для взяття під сумнів рішення суду першої інстанції. Крім того, Апеляційний суд Києва врахував тяжкість скоєного Ю.ЛУЦЕНКОМ злочину та його поведінку.
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