У Москві міліція затримала сімох людей за пікет на захист Нємцова

Співробітники міліції затримали сім осіб на Старій площі в Москві за спробу проведення несанкціонованої акції на захист опозиційного політика Борис НЄМЦОВА, затриманого 31 грудня на Тріумфальній площі і засудженого на 15 діб адміністративного арешту. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці.

Покарання політик відбуває в спецприймальнику на Сімферопольському бульварі. Опозиціонери вже декілька днів пікетують цю будівлю, вимагаючи звільнити активістів.

"Близько десяти чоловік в середу здійснили спробу провести несанкціонований пікет на Старій площі на підтримку Бориса НЄМЦОВА. Співробітники міліції затримали сімох пікетувальників. Щодо них буде складено протоколи про адміністративні порушення", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Б.НЄМЦОВА було заарештовано 31 грудня на Тріумфальній площі, де проходили дві акції на захист 31-ої статті Конституції - узгоджена і неузгоджена. Суддя визнала його винним у непокорі законним вимогам співробітників міліції; за деякими даними, суд визнав, що Б.НЄМЦОВ, взявши участь в узгодженому мітингу, мав намір приєднатися і до учасників неузгодженої. Сам політик свою провину заперечує і вважає міліційний протокол сфальсифікованим. Він звернув увагу на те, що суддя відмовилася додати до справи не тільки відеозапис затримання, зроблений журналістами, а й відео самих міліціонерів.

Як передає Лєнта.ру, 3 і 4 січня біля будівлі ГУВС Москви проводилися поодинокі пікети на підтримку Б.НЄМЦОВА. Їх учасників затримувала міліція, яка вважала, що демонстранти проводять неузгоджену акцію. Зокрема, 4 січня було затримано 20 осіб, які пікетували спецприймальник міліції. Пізніше, за даними міліції, їх відпустили.

Водночас відомий драматург Михайло УГАРОВ у своєму блозі запропонував провести художню акцію, що ґрунтується на суді над Б.Нємцовим, який відбувся 2 січня.

"Суддя Ольга БОРОВКОВА з Тверського суду (знову беззаконний Тверський суд!) не давала Б.Нємцову стільця впродовж п`яти годин. Давайте зробимо з цього художню акцію! Давайте зберемо всі старі стільці в Москві й принесемо їх до Тверського суду. ", - написав М.УГАРОВ.

У тому ж записі в ЖЖ драматург засудив своїх колег-акторів, які радили йому не втручатися, і припустив, що сучасне мистецтво, зокрема - акціонізм, може прийти на допомогу тим, хто не знає, як висловити свою громадянську позицію.

Підтримку Б.НЄМЦОВУ висловили багато громадських діячів; Держдеп США висловив співчуття у зв`язку з арештом. 4 січня міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Б.НЄМЦОВА й інших заарештованих опозиціонерів - Іллю ЯШИНА і Костянтина КОСЯКІНА - в`язнями совісті.