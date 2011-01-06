Більшість заяв про тортури в Харкові не підтвердилися

Впродовж 2010 року до органів прокуратури Харківської області надійшло більше 230 заяв про застосування до підслідних недозволених методів слідства чи дізнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК.

Він підкреслив, що переважна більшість цих заяв не знайшли підтвердження, і за ними відмовлено в порушенні кримінальної справи.

«За минулий рік у 213 випадках було прийняте рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. І тільки за трьома фактами органами прокуратури були порушені справи», - зазначив О.КИРИЛЮК.

На його думку, заяви про тортури в правоохоронних органах спрямовані в основному на те, щоб змусити суд та органи досудового слідства засумніватися у винуватості підслідного.