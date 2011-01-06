Януковича просять скасувати преференції для прибічників Кирила
Звернення Тернопільської міськради
Тернопільська міська рада закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати усі преференції для Української православної церкви Московського патріархату та припинити дискримінацію Української православної церкви Київського патріархату.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, про це йдеться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА, прийнятому на сесії міськради.
У ньому депутати висловлюють глибоку стурбованістю тим, що після мирного співіснування та міжконфесійної співпраці останніх років зараз в країні “розгортається державний курс знищення УПЦ КП та надання всіх прав та привілеїв в церковному житті та державно-церковних стосунках УПЦ МП та його структурам в Україні”.
«На духовенство церков УПЦ КП здійснюється тиск з метою змусити священиків та навіть архієреїв перейти в юрисдикцію УПЦ МП. Прибічники Патріарха КИРИЛА руками державної влади тиснуть на жертводавців та будівничих храмів Київського патріархату, змушуючи тих передати новозбудовані церковні споруди проросійській Церкві. Такий тиск відбувається у різних регіонах України: на Тернопільщині (с. Мусорівці Збаразького району), на Донеччині (с. Кам’янки Тельманівського району), на Київщині (м. Макарів, села Ясногородка та Маковище Макарівського району, с. Ріжки Таращанського району) та в інших областях нашої держави. Якщо висловлюватися простіше - влада змушує громади та священиків зраджувати Українську Церкву та йти в підніжки до Москви», - йдеться у зверненні.
Відтак депутати закликали В.ЯНУКОВИЧА припинити дискримінацію УПЦ КП через заборону займатися викладацькою діяльністю у вишах, обмеження можливості проводити обрядову діяльність, блокування виділення землі під храми УПЦ КП. Також вони закликали Президента відновити регулярний діалог влади з усіма конфесіями.