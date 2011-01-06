Кармазін допускає політичну версію вбивства Коробчинського

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН вважає, що при розслідуванні вбивства в Одесі 41-річного голови Партії промисловців і підприємців України Олександра Коробчинського має бути відпрацьована політична версія цього злочину.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН.

«Одесити мають право знати і робити відповідні висновки з того, що відбувається сьогодні в їхньому місті", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він нагадав, що «О.Коробчинський брав активну участь у політичному житті Одеси, балотувався минулої осені в мери міста. Безперечно, мав також ідеологічних суперників з так званої партії влади, котра зараз зайняла кабінети на Думській площі і проспекті Шевченка».

Генеральний прокурор і глава МВС України повинні взяти під контроль розслідування вбивства лідера ПППУ О.Коробчинського, підкреслив Ю.КАРМАЗІН.

Як повідомляв УНІАН, політик і бізнесмен, глава ПППУ, екс-кандидат на посаду мера міста О.Коробчинський був убитий у центрі Одеси ввечері 5 січня.

Близько 19.30 О.Коробчинський разом з дружиною йшов у бік свого будинку, що поряд з оперним театром, коли невідомий чоловік, озброєний пістолетом, випустив у нього чотири кулі і зник.

Через годину дві кулі було витягнуто під час хірургічної операції в приватній клініці, але О.Коробчинський помер.

За даними міліції, на місці злочину знайдені також недопалки - кілер довго чекав політика і бізнесмена неподалік його будинку. Це зафіксовано і камерою спостереження, встановленою на одному з сусідніх будинків. Припускають, що постріли зроблені з пістолета системи Макарова.

***О.Коробчинський народився 9 серпня 1969 року в Києві. З 2002 по 2010 рр. він був депутатом Одеської міськради. З 2003 обіймав посаду президента промислово-будівельної групи "Інтобуд". 7 листопада 2009 року був обраний головою Партії промисловців і підприємців України. На виборах 2010 року балотувався на посаду мера Одеси і посів третє місце. У сім`ї Коробчинських четверо дітей.