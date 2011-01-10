У Росії опозиція відмовилася від щомісячного проведення Дня Гніву

Російська опозиція відмовилася від щомісячного проведення «Дня Гніву».

Як повідомив УНІАН координатор російського руху «Лівий фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, оргкомітет Дня Гніву визначив графік і концепцію акції в 2011 році, яка проходитиме під гаслом «Час змінити владу! Час змінити курс!».

За його словами, у зв`язку з небажанням московської влади налагодити цивілізований діалог з громадянами - в 2010 році уряд Москви 7 разів підряд відмовив в узгодженні Дня Гніву на Тверській площі, а самі акції були жорстоко розігнані міліцією - вирішено винести вимоги акції на федеральний рівень.

С.УДАЛЬЦОВ підкреслив, що проведення акції з Тверської площі буде перенесено ближче до Кремля. Також з метою якіснішої підготовки акції змінюється і графік її проведення – «День Гніву» проходитиме 1-2 рази в квартал (12-го числа місяця). Найближчий День Гніву відбудеться 12 лютого, місце проведення акції стане відоме найближчим часом, зазначив він.

С.УДАЛЬЦОВ нагадав, що символом акції є «чорна мітка», котра означає недовіру громадян до політики, що проводиться федеральними і міськими властями.

За його словами, цього року акції проходитимуть з вимогами запровадження реального народовладдя і самоврядування, а також забезпечення соціальної справедливості.

Окрім цього, опозиціонери мають намір вимагати нормалізації міжнаціональних відносин. Зокрема, проведення ефективної міграційної політики, введення жорсткої відповідальності (аж до кримінальної) за використання праці нелегальних мігрантів, однакова оплата праці і соціальні гарантії, незалежно від національності і громадянства.

«Для реалізації вказаних вимог учасники акції добиватимуться зміни найвищого керівництва країни і зміни політичного та економічного курсу розвитку Росії», - сказав він.

Проведення Дня Гніву також заплановане ще майже в 20 російських регіонах. До участі в акції, як і раніше, будуть запрошені представники всіх опозиційних організацій, а також просто небайдужі громадяни.