ЄС просять не давати візи українським чиновникам, які «проштрафилися»

Вінницька правозахисна група просить уряди країн Євросоюзу обмежити можливість подорожувати в країни ЄС українським чиновникам і співробітникам правоохоронних органів, причетним до переслідувань правозахисників.

Такі ж заходи правозахисники просять застосувати до тих, хто причетний до утисків вільної преси й свободи слова, хто залучений у переслідування біженців і шукачів притулку й у сприяння нелегальній міграції через територію України.

Про це Вінницька правозахисна група повідомляє в понеділок, зазначаючи, що 10 січня її координатор Дмитро Гройсман за запрошенням делегації Євросоюзу в Україні візьме участь у роботі круглого столу, присвяченого ситуації з правами людини й свободою ЗМІ в Україні. (Цей захід стане частиною візиту в Україну комісара ЄС із питань розширення й сусідства Штефана Фюле).

Вінницька правозахисна група відзначає "повну відсутність системних поліпшень" у сфері дотримання прав людини й свободи ЗМІ в Україні "за період, протягом якого нова влада управляє державою".

"До традиційних проблем жорстокості й корумпованості міліції, відсутності доступу до ефективного й справедливого правосуддя й до безкоштовної правової допомоги, до протиправних обмежень права на захист у кримінальному судочинстві, нова влада додала й свої "фірмові страви" – грубі переслідування правозахисників, відновлення методів "каральної психіатрії", різке посилення незаконних обмежень свободи мирних зібрань, системні утиски електронних ЗМІ, які поширюють інформацію, що не влаштовує, знічує або дратує владу", - говориться в заяві групи.

"Негатив від діяльності нової влади в галузі прав людини значно перевищує деякі позитивні зрушення...", - додає ВПГ, констатуючи: "Критика дій і навіть злочинів представників нової влади сприймається вороже й викликає тиск і репресії".

Правозахисники відзначають, що "почастішали випадки переслідувань журналістів, пов`язані з виконанням їхніх професійних обов`язків", не притягнуті до відповідальності замовники вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, виконавці й замовники вбивства Василя Климентьєва, блокуються можливості мовлення "5 каналу" TVi і т.д.

"Уперше в історії України влада використовує ганебні методи каральної психіатрії для боротьби з громадськими активістами й правозахисниками. Так у Вінниці прокуратура області намагається заточити в психіатричну лікарню цілком здорову людину - профспілкового діяча й правозахисника Андрія Бондаренка, який відстоює права людей на виплати заробітної плати і захищає інші трудові права", - заявляє ВПГ.

"Ми просимо Євросоюз і Раду Європи підготувати спільну доповідь про стан дотримання прав людини в Україні, скласти й оприлюднити список чиновників і співробітників правоохоронних органів, причетних до порушень прав людини, утисків правозахисників, журналістів і громадських активістів, переслідувань біженців і шукачів притулку", - просить Вінницька правозахисна група.

"Ми просимо країни Євросоюзу, насамперед ті, які здійснюють спільну візову політику в рамках Шенгенської угоди - обмежити можливості в`їзду в Євросоюз зазначеної групи осіб, тим самим підтвердивши визнання принципів загальності, універсальності й неподільності прав людини й прихильність принципу міжнародної солідарності за їх дотримання", - закликає ВПГ.