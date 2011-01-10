Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група розпочинають проведення публічних дискусій з презентацією результатів моніторингу та захисту прав людини та основних свобод в Україні в 2010 році. Перший захід, круглий стіл «Політичні переслідування в Україні в 2010 році: правова оцінка й перспективи захисту», буде проведений 13 січня з 10.00 до 14.00 в готелі «Козацький» (вул. Михайлівська 1/3, 2-й поверх, зала №4)

Мета круглого столу – обговорення кримінального та адміністративного переслідування бувших чиновників, активістів громадських організацій та учасників різноманітних протестних акцій, позаправових політично вмотивованих засобів адміністративного тиску на різні категорії населення; надання цим діям органів влади правової оцінки, налагодження комунікації поміж різними громадськими групами та правничим середовищем, обговорення перспектив правової допомоги жертвам переслідувань, адміністративного тиску та позаправового захисту постраждалих від таких дій.

Учасники круглого столу – правники, практикуючі адвокати, активісти громадських організацій та різноманітних протестних заходів, журналісти.

Будуть обговорюватися такі події:

кримінальні справи, пов’язані з «підприємницьким» Майданом 16 листопада – 3 грудня, дії київської міліції у цих справах;

кримінальні справи проти колишніх урядовців;

кримінальна справа за фактом приготування до розголошення державної таємниці (справа Руслана Забілого);

кримінальна справа проти координатора ВПГ Д.Гройсмана;

справа Андрія Бондаренка (Вінниця) – відродження репресивної психіатрії;

реанімація справи щодо подій 9 березня 2001 року;

справи про адміністративні правопорушення проти учасників протестних заходів (Харків, 20 травня – 2 червня; Львів – адмінпокарання Веренцова та інших, тощо);

профілактичні заходи щодо підприємців, журналістів, блогерів, представників певних конфесій тощо;

адміністративні переслідування та профілактичні заходи щодо активістів студентських рухів.