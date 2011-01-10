Конкурс на участь у спеціалізованому Семінарі «Журналістські розслідування в сфері прав людини»

17:00, 10 січня 2011
Права людини
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Оголошується конкурс на участь у спеціалізованому Семінарі «Журналістські розслідування в сфері прав людини», що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з громадської організації «М’АРТ» за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження». Семінар є частиною освітнього Курсу «Роль журналістики у підтримці та захисті прав людини», який реалізується в рамках другого етапу плану дій національної освітньої програми «Розуміємо права людини».

До участі у конкурсі запрошуються журналісти, вмотивовані активно діяти на підтримку та захист прав людини, які вже пройшли підготовку в рамках базових семінарів для журналістів Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» у 2009 та 2010 роках.

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Критерії відбору для участі у семінарі є наступними:

- Наявність мотивації і планів, пов’язаних з проведенням журналістських розслідувань в сфері прав людини;

- Виконання завдань першого етапу дистанційної сесії та підготовка щонайменш одного матеріалу в рамках другого етапу дистанційної сесії навчального Курсу;

Семінар проходитиме з 21 по 25 січня 2011 року у м. Чернігів .

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників семінару, витрати на проїзд до місця проведення семінару й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Для участі у конкурсі необхідно зареєструвати свою кандидатуру на участь у Семінарі «Журналістські розслідування в сфері прав людини» та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти. Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Семінарі можна зареєструвавши аккаунт на сайті програми та заповнивши (або змінивши) реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1259310204

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою на участь у конкурсі, якщо Ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для отримання додаткової інформації:

Контактні особи:
Костянтин Рєуцький (моб. тел.: +380506280661) та Сергій Буров (моб. тел.: +380509219967)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17:00, 12 січня 2011 року.

Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 14 січня 2010 року.

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