Генсек ООН закликав Лукашенка звільнити політв'язнів

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун закликав владу Білорусі звільнити журналістів, кандидатів у президенти від опозиції та їхніх прихильників, які були арештовані після президентських виборів у країні 19 грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

ПАН Гі Мун відзначає серйозне занепокоєння, висловлене групами спостерігачів щодо виборчого процесу в Білорусі та розвитку подій після виборів. Він заявив, що уряд має повною мірою дотримувати права людини.

"Генеральний секретар визнає важливу роль офісу Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в Білорусі і шкодує з приводу рішення білоруського уряду закрити цей офіс в Мінську", - заявив прес-секретар ООН на брифінгу в Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, який одержав близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акцію протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.

В даний час у рамках порушеної кримінальної справи щодо організації та участі в масових безладах у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі перебувають четверо екс-кандидатів у президенти, зокрема поет Володимир НЕКЛЯЄВ. Звинувачення висунуто більш як 40 довіреним особам і представникам виборчих штабів альтернативних кандидатів у президенти.

1 грудня Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що влада країни не продовжила мандат офісу ОБСЄ в Мінську. На думку офіційного Мінська, оцінка результатів діяльності білоруського офісу ОБСЄ свідчить, що мандат офісу виконано.