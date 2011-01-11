Єврокомісар занепокоєний ознаками згортання демократії в Україні

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ занепокоєний негативними тенденціями, які свідчать про певне згортання демократії в Україні.

Про це він сказав у Києві під час зустрічі з головою Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідером Народного руху України Борисом ТАРАСЮКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі НРУ.

У відповідь Б.ТАРАСЮК висловив занепокоєння останніми системними прикладами політично вмотивованого переслідування представників опозиції.

Ш.ФЮЛЕ також повідомив, що він знайомий із різкою заявою уряду Сполучених Штатів щодо прикладів політично-вмотивованого переслідування представників попереднього українського уряду, і однією з цілей його візиту є належне вивчення ситуації з метою подальшої підготовки офіційної позиції Брюсселя щодо цього питання.

Крім того, у ході зустрічі Б.ТАРАСЮК та Ш.ФЮЛЕ високо оцінили динаміку двосторонніх відносин між Україною та ЄС у 2010 році, особливо щодо підготовки Угоди про асоціацію та прогресу у безвізовому діалозі, результатом якого стало надання Україні Плану дій з візової лібералізації. Ш.ФЮЛЕ, зокрема, відзначив досягнення України на шляху законодавчого забезпечення процесу наближення України до європейських стандартів.

Сторони відзначили важливість парламентського виміру європейської інтеграції, зокрема, ключову роль Комітету ВР з питань європейської інтеграції. У зв’язку з цим Ш.ФЮЛЕ погодився, що Комітет з євроінтеграції повинен мати належний інструментарій у законодавчому процесі для того, щоб прийняті закони відповідали європейському законодавству.