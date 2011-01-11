Експерти: цензура закріпилася в українських ЗМІ

ЗМІ в Україні ігнорують суспільно важливі новини. Це, а також розміщення матеріалів за політичними замовленнями є нині головними порушеннями свободи слова, як показав моніторинг великих телеканалів і газет України.

В українському інформаційному просторі спостерігається тенденція до стерилізації новин, сказала Deutsche Welle науковий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Переслідування опозиції, правозахисників та активістів "підприємницького Майдану", а також новини про зростання безробіття та інші соціальні негаразди, за словами авторів моніторингу за грудень, одностайно не висвітлюються вісьмома загальнонаціональними телеканалами. Лише СТБ та "5 канал" "часом стають винятками з цього правила", каже Сюмар.

Найбільше замовчування суспільно-важливої інформації та вибіркове надання позитивів про владу, як сказала Сюмар, зафіксоване на Першому національному, який перетворився на "абсолютно радянський формат, що навіть не є форматом часів Кучми". Медіа-експерт вважає, що коли Перший національний повідомляє про такі суспільно важливі теми, як головний фінансовий документ країни – державний бюджет – "лише устами прем`єр-міністра, то йдеться про надзвичайно серйозний доказ існування цензури".

В друкованій пресі автори моніторингу відзначили посилення "купівлі новин" політиками та подання інформації про переслідування опозиції винятково з позиції обвинувачення і без представлення думок самих переслідуваних чи їхніх адвокатів. Якщо раніше медіа-експерти відзначали тривожні тенденції, то тепер, як зазначила Сюмар, йдеться лише про "очищений, стерильний телевізійний простір і постійне зниження ступеню дотримання стандартів свободи слова в друкованій пресі".