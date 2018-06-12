На Дніпропетровщині знову вирують антивірменські настрої?

1 січня в нікопольському барі «Корал» не на жарт побилися дві групи молодих людей. Та, що з`явилася в кафе пізніше, ніж решта, без коливань пустила в хід холодну зброю. Внаслідок різанини загинули двоє 23-літніх нікопольців; перший помер на місці, другого впродовж декількох годин марно намагалися врятувати в хірургічному відділенні місцевої лікарні. Ще двом відвідувачам «Корала» пощастило трішки більше: 17-літнього хлопця з колото-різаним пораненням грудної клітини й 19-літню дівчину з ножовим пораненням правого стегна лікарі зуміли «витягнути».

- Разом зі своєю компанією я святкував Новий рік, - розповідає 17-літній Дмитро. – Усього в барі відпочивали близько 40 чоловік. Атмосфера свята й загальної дружелюбності зникла після появи двох хлопців кавказької національності й незнайомої нам дівчини. Вони принесли із собою їжу й випивку. Двоє охоронців бару перепинили їм шлях, пояснивши, що вхід до бару коштує 80 гривень і що «із собою» приносити їстівне в них не прийняте. Вірменські молодики розлютились, почали чіпляти охоронців і дівчину, котра зробила їм зауваження (швидше за все, адміністратора бару). Почалася бійка і я, разом з іншими, що відпочивали, спробував розняти й утихомирити, тих, що б`ються. І отут один із хлопців на ім’я Ашот вихопив ніж і прийнявся батувати ним всіх підряд. Ми на якийсь час розгубилися, нічого у відповідь протиставити не змогли. Нападники разом з дівчиною зникли. Одержавши удар в область серця, я спочатку нічого не відчув. Але потім виник серйозний біль у груди, я почав задихатися...

Ініціаторів різанини незабаром зловили. Один з них перебував на заробітках у Криму, приїхав до Нікополя, щоб разом із співвітчизниками разом зустріти Рік Кролика. Офіційно прибулі значаться безробітними. Слідчий відділ Нікопольського міськвідділу міліції порушив кримінальну справу за ст. 115 ч.2 п. 7 Кримінального кодексу України («навмисне вбивство»).

Після похорону, однак, настрій невтримних веселощів до Нікополя так і не повернувся. Більше того, 4 січня невідомими, ймовірно місцевими козаками, був розбитий пам`ятник-стела «Хачкар», установлений 11 жовтня 2008 року в центральному сквері міста, на перехресті вулиць Гагаріна й Каштанової на згадку про жертв Геноциду вірменів в 1915-1923 роках на кошти місцевої вірменської громади.

Представники офіційної влади в ці дні щосили спростовують версію міжетнічної ворожнечі / ненависті, нібито навмисне вкинуту російськими ЗМІ. Із цією метою лідер вірменського співтовариства Нікополя Тигран Саргсян роздає інтерв`ю всім бажаючим. За його словами, у місті все спокійно, на вулицях немає ні бронетранспортерів, ні посилених патрулів внутрішніх військ.

- Хлопець, який орудував ножем, працює в Ялті вже 4 роки, приїхав до батьків зустріти Новий рік, - каже Саргсян.

Від парочки агресивних молодиків, що відправили на той світ двох нікопольців і ще стільки ж поранили, пан Саргсян поквапився дистанціюватися, мовляв, вигороджувати їх не станемо, закон для всіх один...

Журналістові УНІАН у липні позаминулого року довелося розповідати про аналогічну історію, що мала місце в сусідньому Марганці (в напівгодині їзди від Нікополя). Якийсь Самвел, з місцевих авторитетів, смертельно поранив ножем у серце 22-літнього сержанта патрульно-постової служби Сергія Бондаренка. Проводити хлопця в останню путь вийшли кілька тисяч обурених земляків. Тоді й спалахнув знаменитий «марганецький бунт».

Населення шахтарського міста, озброївшись будь-чим, прийнялося трощити магазини й кіоски вірменських комерсантів, палити їхні житла й автівки. Люди оточили будинок мерії, змусили покинути свій кабінет главу міста для пояснень. Паралельно бунтівники спробували обзавестися - за рахунок «міліції, що завжди з народом» - вогнепальною зброєю, щоб радикально вирішити низку наболілих «питань» з вірменами. (Останніх, до слова, переселили до Марганця з волі Політбюро ЦК КПРС невдовзі після руйнівного землетрусу в Спітаку, що стався у 1988 році).

Міліціонери, зрозуміло, не стали ділитися з обивателями „робочим знаряддям” і, відкривши без наказу керівництва збройову кімнату, зайняли кругову оборону. До міста були уведені внутрішні війська, які разом з міліціонерами з інших райвідділів Дніпропетровської області відновлювали конституційний порядок цілих три тижні поспіль.

На відміну від 2009 року, теперішні події не вимагали конфіденційних переговорів за участю першого заступника глави МВС України та Надзвичайного й Повноважного Посла Вірменії в Україні з метою переконати верхівку вірменського криміналітету «здати» бодай кількох „бєспрєдєльщіков”. Тоді, заради якнайшвидшого відновлення добрих відносин із країною, що надала притулок біженцям зі Спітака, провідники вірменської діяспори були змушені передати українським правоохоронцям список «неблагополучних земляків». Втім, схопити їх не встигли, бо особи, що значилися в списку, попереджені «добрими людьми», покинули Україну...

Судячи з подвійного вбивства в Нікополі, позаторішній конфлікт насправді не погашений. «Про всяк випадок» в`їзди-виїзди з Нікополя, крім ДАІ, контролюються бронетехнікою. З лідерами козацтва Дніпропетровської і сусідньої Запорізької областей силовики проводять «заспокійливі» бесіди. Позаяк якщо до розлютованих робітників - а 120-тисячний Нікополь відомий ще із часів СРСР як центр кольорової металургії й трубопрокатного виробництва - приєднаються ще й незакомплексовані захисники Придніпров`я, додаткові підрозділи внутрішніх військ і спецназу МВС закавказцям вже точно не допоможуть.

Наостанок – про не зовсім втішну тенденцію висвітлення конфлікту. Деякі московські ЗМІ, очевидно, у прагненні „згустити фарби”, понапридумували безліч неіснуючих подробиць теперішніх подій у Нікополі. Вітчизняні ж газетярі, не перевіривши оті опуси як слід, сумлінно „відтворили” і неіснуючу військову блокаду відомого індустріального центру, і нібито вже сформовані козаками „ескадрони смерті”, що тільки очікують на „відмашку” з боку одного з вищих керівників держави.

Одна з популярних столичних газет прозоро натякнула: відповідні служби нашого МВС можуть розпочати процес моніторингу публікацій на „нікопольську проблематику”. Аби розібратися: з якою метою дехто намагається знайти паралелі між недавніми подіями на Манежній площі Москви (де справді проявилися ксенофобські нахили сучасної російської молоді) та недавньою трагедією в Дніпропетровській області?

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини

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