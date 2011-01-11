Прес-конференція, присвячена ситуації з правом на медичну допомогу в Україні

14 січня о 10:30 в приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція Інституту правових стратегій та досліджень, присвячена ситуації з правом на медичну допомогу в Україні за результатами 2010 року.

Правозахисники озвучать випадки неналежного розслідування факту інфікування ВІЛ новонароджених дітей, відмову в наданні знеболюючих препаратів, ненадання медичної допомоги ув’язненим, що призводить до їх смерті, тощо.

В прес-конференції візьмуть участь:

Айгуль Муканова, ГО «Інститут правових досліджень та стратегій», координатор проекту «Захист жертв порушень прав людини у галузі охорони здоров’я», м. Харків;

Тетяна Бордуніс, Всеукраінський правозахисний рух «Гідність»;

Валентина Темченко, м. Крівий Рог.