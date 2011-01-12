Українські політв’язні мають прийти до Лук’янівського СІЗО з книжками

Занести в середу, 12 січня, книжки українських письменників у Лук’янівське СІЗО закликав учасник акції «Україна без Кучми» Микола Ляхович. Тоді його засудили до 5 років позбавлення волі – найбільший термін серед 18 учасників подій 9 березня 2001 року, коли біля Адміністрації Президента відбулися зіткнення між опозиціонерами та міліцією.

Майже 10 років тому книжки у Лук’янівське СІЗО Миколі Ляховичу та ще 17 унсовцям приносив майбутній міністр Юрій Луценко. Нині українських політв’язнів ставатиме дедалі більше, наголосив Ляхович у розмові з Радіо Свобода.

"Кучмівська влада у порівнянні з донецьким кланом виглядає дитячим сміхом", - зазначає він.