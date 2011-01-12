ВР дозволила посадовцям і далі приховувати доходи та витрати

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо декларування доходів та витрат вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, та їх близьких осіб)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 118 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося запровадити спеціальну систему декларування доходів та витрат вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, та їх близьких осіб.

Згідно з документом, декларуванню підлягають всі витрати на оплату товарів, робіт та послуг, якщо фактична або ринкова вартість окремого товару, роботи та послуги перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, незалежно від кількості укладених правочинів для отримання відповідного товару, роботи та послуги, а також незалежно від наданих продавцем (виконавцем) розстрочок, відстрочок або знижок. До витрат на придбання товарів прирівнюється отримання товарів на безоплатній або платній основі у користування (оренду, найм, позику тощо).

Законопроект був внесений лідером "Фронту змін" Арсенієм Яценюком. Представляючи документ з трибуни ВР, народний депутат нагадав, що за часів перебування в опозиції Партії регіонів парламент схвалив 15% або щонайменше 50 з 300 законопроектів, внесених опозицію. «Сьогодні законопроектів від опозиції прийнято аж 2%, а точніше 13 із 500 внесених», - зазначив лідер «Фронту Змін». «Вважаю за необхідне взагалі припинити фарс у вигляді дня опозиції і прийняти закон України про внесення змін до Регламенту, в якому визначити права опозиції у парламенті», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк звернувся до провладної більшості: «Це буде дуже корисно для Партії регіонів. Адже раніше чи пізніше ви опинитесь в опозиції. Так що я хочу захистити і ваші права».