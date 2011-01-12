У Білорусі перекрили ефір «Авторадіо» за «заклики до екстремізму»

Сьогодні в Білорусі припинило своє мовлення "Авторадіо" у зв`язку з анулюванням Міністерством інформації дозволу на використання радіочастоти.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

"Це рішення ухвалено 11 січня Республіканською комісією з телебачення та радіомовлення. Згідно з документом, підписаним міністром інформації Олегом ПРОЛЄСКОВСЬКИМ, "Авторадіо" допустило порушення творчої концепції. Ще одне зауваження Мінінформації стосується того, що 16 грудня в ефірі програми радіостанції "Авторадіо" прозвучали заклики до екстремістської діяльності", - повідомив директор "Авторадіо" Юрій БАЗАН.

Водночас, за його словами, в документі не вказано, яка інформація була сприйнята Міністерством інформації як заклик до екстремістської діяльності. "Але ми припускаємо, що йдеться про рекламні матеріали кандидатів у Президенти Білорусі Андрія САННИКОВА і Володимира НЕКЛЯЄВА. Ми їх дійсно розміщували в ефірі, і в них, наприклад, була така фраза: "Доля країни вирішується не на кухні, а на Площі". Але хіба можна в цих словах побачити заклик? Тим більше, що "Авторадіо" під час виборчої кампанії не отримувало зауважень ні від Центрвиборчкому, ні попереджень від Міністерства інформації", - додав Ю.БАЗАН.

Директор "Авторадіо" також повідомив, що керівництво станції має намір оскаржити рішення Міністерства інформації в суді.