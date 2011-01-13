Суддя викликала охоронців «Грифону», щоб стримали журналістів

Суворовський районний суд Херсона об’єднав справи за зустрічними позовами правозахисника, журналіста і громадського діяча Дементія БЄЛОГО і підприємця, депутата міської ради Віктора ШЕВЧУКА, які побилися під час звіту мера Херсона, і переніс слухання у справі на 9 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, 12 січня у суді мали слухатися окремо дві справи за позовами один проти одного Д.БЄЛОГО і В.ШЕВЧУКА.

У своєму позові В.ШЕВЧУК вимагає визнати Д.БЄЛОГО винним у хуліганських діях і стягнути з Д.БЄЛОГО 5 тис. грн. моральної шкоди.

У позові до В.ШЕВЧУКА прокуратура Суворовського району Херсона вимагає притягнути його до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень журналісту Д.БЄЛОМУ під час виконання ним професійних обов’язків.

Враховуючи зустрічні вимоги і те, що обидві справи подані за одним конфліктним епізодом, суддя Оксана КУЗЬМІНА вирішила об’єднати справи в одному провадженні і розглянути їх 9 лютого.

За словами Д.БЄЛОГО, його здивувало рішення судді не допускати на засідання суду журналістів. «Вона не оголошувала слухання у справі закритим, однак заборонила журналістам бути присутніми, і коли представники преси почали висловлювати обурення цим рішенням, для забезпечення цього рішення суддя викликала охоронців «Грифону». Для чого було дражнити пресу і в результаті перенести розгляд справи?»,- запитав Д.БЄЛИЙ.

За його словами, журналісти, яких не пустили до зали суду, вирішили подати на суддю О.КУЗЬМІНУ скарги у дисциплінарну та кваліфікаційну комісії.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2010 року, коли мер Херсона Володимир САЛЬДО звітував перед громадою в обласному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша, сталася бійка, у якій брали участь і постраждали Д.БЄЛИЙ і В.ШЕВЧУК.