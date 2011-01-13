Freedom House вилучив Україну з групи «вільних країн»

БЮТ заявляє, що Україна зусиллями Президента Віктора ЯНУКОВИЧА опинилися серед 25 країн, які минулого року продемонстрували вражаючий занепад демократії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Зокрема, як констатують в БЮТ, у щорічному рейтингу свободи, що його укладає американська організація Freedom House, Україна випала із групи «вільних країн».

“Відтак, ЯНУКОВИЧ вже вписав своє ім’я в рейтинг ворогів свободи, і ніякі показові та пустопорожні «комісії із зміцнення» знищеної ним демократії не врятують його репутації”, - підкреслюється в повідомленні.

За словами БЮТівців, “ЯНУКОВИЧ вже забезпечив Україні останнє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод (дослідження Heritage Foundation та Wall Street Journal)”.

Також В.ЯНУКОВИЧ “організував найбільший занепад демократії серед всіх країн Європи у рейтингу демократії країн світу («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit, за версію видання «Економіст»)”, йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначили в БЮТ, “персональна заслуга ЯНУКОВИЧА - падіння України на 42 сходинки в рейтингу свободи слова, що його складають "Репортери без кордонів".

“Об’єктивні міжнародні рейтинги є справедливою та адекватною оцінкою повного провалу політичного, соціального та економічного курсу ЯНУКОВИЧА”, - наголошується в повідомленні.

Що стосується рейтингу «Фрідом хаус», то, на переконання БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ “повернув країну на десятиріччя назад, відкинувши нас в групу лише «частково вільних країн», в якій ми перебували до 2004 року”.