Світовий конгрес українців написав в ООН про тиск на опозицію в Україні

Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство засудити антидемократичний тиск на політичну опозицію в Україні.

Про це йдеться у листі верховному комісару ООН з прав людини Наванатем ПІЛЛАЙ, директору Бюро демократичних інституцій та людських прав ОБСЄ Джанезу ЛЕНАРЧИКУ, голові Підкомітету Європарламенту з прав людини Гейді ГАУТАЛІ, комісару Ради Європи з прав людини Томасу ГАММАРБЕРГУ, голові делегації Європарламенту до Комітету парламентського співробітництва ЄС-Україна Павелу КОВАЛЮ та генеральному секретарю міжнародної правозахисної організації “Міжнародна амністія” Салілу ШЕТТІ, текст якого передано агентству УНІАН.

У листі Світовий конгрес українців нагадує, що у Резолюції Європарламенту щодо України від 25 листопада 2010 відзначалося, що “після президентських виборів у січні 2010 року посилюються тенденції, які викликають стурбованість щодо зниження поваги до демократії та плюралізму, про що свідчить, зокрема, поводження з деякими неурядовими організаціями та індивідуальні скарги журналістів щодо тиску з боку їхніх редакторів чи власників видань стосовно висвітлення чи невисвітлення окремих подій, а також посиленої та політично вмотивованої діяльності Служби безпеки України та використання в політичних цілях ресурсів адміністративної та судової систем”.

Також, як нагадується у листі, у грудні 2010 року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА так прокоментувала арешти попередніх урядовців: “Моя позиція була і залишається незмінною. Україна є лідером в Європі щодо масового застосування арештів… Така ситуація ганебна”.

Крім того, зауважили у Світовому конгресі українців, 30 грудня 2010 року уряд США висловив свою стурбованість щодо стану справ в Україні: “Незважаючи на те що уряд США, як правило, не коментує конкретики окремих справ, ми висловили українському уряду наше занепокоєння: з корупцією потрібно боротися, але переслідування правоохоронними органами не має бути вибірковим або політично вмотивованим. У цьому контексті ми також висловили свою стурбованість тим, що коли переслідують, за маленькими винятками, лише тих високопосадовців, які пов’язані з попереднім урядом, це виглядає як вибіркове переслідування політичних опонентів”.

“Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство та свої складові організації засудити неприпустимий антидемократичний тиск, що здійснюється на політичних опонентів в Україні”, – заявив президент СКУ Евген ЧОЛІЙ.