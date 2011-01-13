Янукович створить Конституційну асамблею

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про початок найближчим часом роботи над створенням в державі Конституційної асамблеї з метою вдосконалення Основного Закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Комісії із розвитку демократії та утвердження верховенства права, що проходить сьогодні у Києві.

«Велика праця нас чекає щодо удосконалення базових положень Основного Закону, які б відповідали реаліям сучасного світу», - сказав Президент.

За його словами, «найближчим часом ми розпочнемо роботу зі створення моделі Конституційної асамблеї як ефективного дорадчого механізму, що дозволить узгодити позиції фахівців з конституційного права, політичних експертів, політиків, громадськості».

«Ми спільно пройдемо весь шлях від дискусій з ключових питань реформи політичної системи до конкретних положень оновленого Основного Закону», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив, що метою цієї роботи є формування збалансованої системи представницької демократії європейського зразка, зміцнення парламентаризму, побудова ефективної вертикалі виконавчої влади та створення дієвих механізмів прямої демократії.

«Державі і народу України потрібен справжній і демократичний рух вперед: без потрясінь, спекуляцій та потворних руйнівних політичних експериментів», - заявив глава держави.