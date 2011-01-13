Депутати внесли зміни до міграційного законодавства

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 289 народних депутатів із 429 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що іноземці та особи без громадянства можуть в`їжджати в Україну за дійсними паспортними документами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати у встановленому порядку в`їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України.

В`їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється: в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку; якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, охорони здоров`я, а також забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля; якщо при порушенні клопотання про в`їзд або при в’їзді в Україну він подав про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені чи зіпсовані документи, а також якщо його документи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі тощо.

Іноземець та особа без громадянства, яким не дозволяється в`їзд в Україну, при спробі в’їзду в Україну у пункті пропуску через державний кордон не перетинають держкордон та в найкоротший строк повертаються в державу, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ, тим самим перевізником, який здійснював їхнє перевезення в Україну або, за їхньою згодою, самостійно. Витрати на повернення несуть такий перевізник та іноземець чи особа без громадянства.

У разі неможливості негайного повернення іноземця та особи без громадянства вони перебувають у пункті пропуску через державний кордон України до повернення.

Іноземці та особи без громадянства в разі незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон затримуються та, у разі, якщо порушення ним законодавства України не передбачає кримінальної відповідальності, повертаються до країни попереднього перебування у встановленому порядку. Таким іноземцям та особам без громадянства забороняється в’їзд до країни протягом наступних 10 років. Вони в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, вносяться до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України.

Іноземець та особа без громадянства має бути видворений за межі України у разі, якщо вчинив злочин після відбуття призначеного йому покарання; добровільно не виконав рішення про скорочення строку його тимчасового перебування в Україні у визначений в цьому рішенні термін; його перебування в Україні становить загрозу національній безпеці або громадському порядку тощо.