Попов заборонив своїм підлеглим спілкуватися з журналістами?

У Блоці Віталія Кличка заявляють, що голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обмежив спілкування чиновників КМДА та районних адміністрацій столиці з журналістами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, про це свідчить зміст розпорядження № 7 голови КМДА від 10 січня «Про порядок опрацювання інформаційних запитів, що надходять від засобів масової інформації».

За інформацією Блоку Кличка, вказане розпорядження видане з грифом «для службового користування» і станом на 13 січня вже доставлене в усі структурні підрозділи КМДА для виконання.

Так, у розпорядженні зазначено, що чиновникам КМДА та районних держадміністрацій, включаючи усі управління, заборонено напряму спілкуватися з журналістами. Таке спілкування, у тому числі надання офіційних документів, статистичної інформації, офіційних коментарів, згоди на участі в інтерв’ю здійснюється виключно через відділ інформаційного забезпечення – прес-службу КМДА. Остання також має проводити жорстку реєстрацію усіх інформаційних запитів, які надходять від ЗМІ, інформують у Блоці Кличка.

«У той час, коли Верховна Рада ухвалює Закон «Про доступ до публічної інформації», голова КМДА ПОПОВ підписує розпорядження, що фактично позбавляє журналістів можливості оперативно отримувати будь-які відомості про діяльність столичних чиновників. Навряд чи це відповідає світовим демократичним процесам. Скоріше свідчить про інше – владі, яка боїться журналістів, є що приховувати», – заявляють у Блоці Кличка.