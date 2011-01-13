Регіонал напав на журналіста Української правди
Єфремов обіцяє пояснити дохідливо
Депутат від Партії регіонів Олексій Журавко накинувся на журналіста "Української правди" та намагався вихопити в нього фотокамеру.
Інцидент стався у четвер на другому поверсі Верховної Ради.
Журналіст "Української правди" звернувся до Журавка із запитанням у зв’язку з підготовкою матеріалу про використання депутатами заборонених сирен та "мигалок" на своїх автомобілях.
Журавко відповів: "Ти совість маєш? Подивись на мене!"
Журавко є інвалідом, що пересувається на візку.
На повторне запитання, що його інвалідність не є підставою для використання "мигалок", депутат відповів лайкою.
Коли він побачив, що журналіст знімав це на фотоапарат в режимі відео, депутат спробував вихопити камеру зі словами: "Я забороняю себе знімати".
Коментуючи цей інцидент, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов назвав поведінку Журавка неприйнятною.
"Всі ми їздимо по місту, і це не зовсім правильно, коли починає використовувати мигалки хтось інший, якщо це не машина "Швидкої", або Міністерства з надзвичайних ситуацій", - сказав Єфремов.
Він пообіцяв провести з Журавком виховну роботу.
"Я пояснюю йому, і поясню доволі дохідливо", - сказав Єфремов.