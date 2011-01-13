Регіонал напав на журналіста Української правди

Депутат від Партії регіонів Олексій Журавко накинувся на журналіста "Української правди" та намагався вихопити в нього фотокамеру.

Інцидент стався у четвер на другому поверсі Верховної Ради.

Журналіст "Української правди" звернувся до Журавка із запитанням у зв’язку з підготовкою матеріалу про використання депутатами заборонених сирен та "мигалок" на своїх автомобілях.

Журавко відповів: "Ти совість маєш? Подивись на мене!"

Журавко є інвалідом, що пересувається на візку.

На повторне запитання, що його інвалідність не є підставою для використання "мигалок", депутат відповів лайкою.

Коли він побачив, що журналіст знімав це на фотоапарат в режимі відео, депутат спробував вихопити камеру зі словами: "Я забороняю себе знімати".

Коментуючи цей інцидент, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов назвав поведінку Журавка неприйнятною.

"Всі ми їздимо по місту, і це не зовсім правильно, коли починає використовувати мигалки хтось інший, якщо це не машина "Швидкої", або Міністерства з надзвичайних ситуацій", - сказав Єфремов.

Він пообіцяв провести з Журавком виховну роботу.

"Я пояснюю йому, і поясню доволі дохідливо", - сказав Єфремов.

Українська правда