У Європі розкритикували мовний законопроект Єфремова-Симоненка

Верховний комісар Організації безпеки та співробітництва в Європі у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК негативно оцінив внесений народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ законопроект про мови (№ 1015-3), що передбачає підвищення статусу російської мови в Україні.

Це випливає з листа Верховного комісара ОБСЄ, надісланого голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ. Лист та висновки-додаток до нього, датовані 20 грудня 2010 року, оприлюднив Голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Борис ТАРАСЮК.

У своєму листі К.ВОЛЛЕБЕК звертає увагу на те, що законопроект № 1015-3 містить низку суттєвих недоліків. Зокрема, документ майже виключно зосереджується на захисті та просуванні російської мови та не передбачає належного захисту мов менш чисельних нацменшин.

«Такий підхід викривляє ціль і призначення міжнародних інструментів з питань прав людини та прав національних меншин, учасником яких є Україна, зокрема, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Рамкової конвенції про захист національних меншин», - наголошує верховний комісар ОБСЄ.

Занепокоєння у верховного комісара викликає те, що законопроект може мати потенційний негативний вплив на позицію та використання державної мови. Проект закону надає недостатні гарантії носіям української мови, які проживають у регіонах, де більшість розмовляє мовою національних меншин. У освітній сфері положення, передбачені законопроектом, матимуть негативний вплив на мотивацію учнів вивчати державну мову. У сфері ЗМІ, положення, передбачені проектом Закону можуть серйозно підірвати використання державної мови.

К.ВОЛЛЕБЕК констатує, що положення законопроекту запроваджують систему, відповідно до якої російська мова користуватиметься невиправданими перевагами, які піднімуть її статус до де-факто офіційної мови на переважній більшості території України, зменшуючи стимули до використання державної мови.

Такий розвиток подій, на думку верховного комісара ОБСЄ, може збільшити існуючий поділ у суспільстві за мовною ознакою та збільшити напругу між носіями різних мов.

«З огляду на це я рекомендую владі України утриматися від розгляду проекту закону про мови в Україні у його теперішній формі», - зазначив К.ВОЛЛЕБЕК.