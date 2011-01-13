Існує ризик втручання у результати ЗНО - експерт

17:00, 13 січня 2011
Права людини
0 0

Коментар з приводу звільнення Лікарчука

Звільнення Ігоря ЛІКАРЧУКА з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти посилює ризик маніпуляцій з результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона зауважила, що сьогодні на законодавчому рівні не захищені від втручання результати зовнішнього незалежного оцінювання, і тому їхня об’єктивність фактично залежить від позиції директора центру.

Л.ГРИНЕВИЧ наголосила, що з призначенням нового керівника центру не можна стверджувати, що будуть порушення, але ризик, на її думку, є. «Можна прогнозувати, що існує ризик втручання у результати ЗНО», - зауважила вона.

Вона також наголосила на необхідності якнайшвидшого законодавчого забезпечення інформаційної безпеки Центру оцінювання якості освіти.

У свою чергу, колишній міністр науки і освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО надав високу професійну оцінку діяльності І.ЛІКАРЧУКА і висловив думку, що його звільнення було помилковим.

На його думку, необхідно удосконалювати саму систему освіти, тому що помилки у тестах були пов’язані не з тим, що складались непрофесійно, а з тим, що помилки є у самих учбових програмах та підручниках.

Член парламентського Комітету з питань науки та освіти Максим ЛУЦЬКИЙ також на прес-конференції спростував заяву І.ЛІКАРЧУКА, що він нічого не знав про своє звільнення.

М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що перед звільненням І.ЛІКАРЧУК мав тривалу розмову з керівництвом Міносвіти і йому було навіть запропоновано іншу посаду, на яку він погодився.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, лише потім І.ЛІКАРЧУК відмовився і дав інтерв’ю, у якому заявив, що нічого не знав про своє звільнення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів звільнив І.ЛІКАРЧУКА 5 січня з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти і призначив на цю посаду Ірину ЗАЙЦЕВУ.

І.ЛІКАРЧУК обіймав цю посаду з самого моменту створення Українського центру оцінювання якості освіти.

У коментарі деяким ЗМІ І.ЛІКАРЧУК розповів, що хоча в останні місяці ходили чутки про можливе звільнення від посади, йому стало відомо про дане розпорядження влади зі ЗМІ. «Офіційну інформацію про те, що мене звільнили з посади директора Українського центру, я дізнався з Інтернету. Хоча протягом останніх місяців ходили чутки про те, що подібне рішення готується», - сказав чиновник.

На його думку, основна причина такого рішення в тому, що працюючи директором центру, він «не виконував замовлення дуже великої кількості людей, в тому числі і тих, які сьогодні при владі, на підвищення або штучне виставлення результатів зовнішнього оцінювання їх протеже».

Український центр оцінювання якості освіти займається розробкою тестових завдань для абітурієнтів та організацією тестової кампанії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter